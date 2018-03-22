Видео с квадрокоптера: площадку бывшего Дворца спорта очистили от бетонных обломков

К строительству Дворца спорта в Самаре специалисты приступят не раньше 2020 года. Сейчас площадку полностью очистили от строительного мусора и бетонных обломков, оставшихся после демонтажа старого здания.

Со стороны улицы Молодогвардейской работники установили ограждение. По мнению чиновников, новый забор соответствует эстетическим и нормативным требованиям.

О том, что же он скрывает, вы сможете узнать, посмотрев наше видео.

За забором Дворца спорта

— Строительство нового ледового дворца спорта оценили в 2,1 миллиарда рублей. Остаток сметной стоимости в 2018 году составил 1 миллиард 913 миллионов рублей. Остальные деньги уже вложили в проектирование и снос объекта, — рассказали в областном правительстве.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров попросил президента РФ Владимира Путина оказать помощь в строительстве нового дворца спорта на улице Молодогвардейской. По его словам, объект необходимо включить в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительства из федерального бюджета. Теперь региональные власти готовят экономическое обоснование проекта.

Ранее глава Минстроя Александр Баладин сообщал, что построить здание планируют в течение двух лет. Изначально региональные власти планировали сдать объект к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако после смены руководства области проект временно заморозили из-за недостатка финансирования.

В конце января в городе подвели итоги публичных слушаний по поводу проекта строительства нового дворца спорта на улице Молодогвардейской, 222. Тогда участники публичных слушаний согласовали выдачу разрешения на спортивную застройку.

Новое здание возведут на месте фундамента старого Дворца спорта ЦСК ВВС. Оно будет трехэтажным. Вместимость трибун составит 5000 мест, в том числе 122 в VIP-ложах.

Ожидается, что в новом дворце спорта будут тренироваться хоккеисты и керлингисты.