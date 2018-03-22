За нарушение экологических требований могут ввести уголовную ответственность

«Штрафы за нарушение правил экологической безопасности уже немалые, возможно, нужно подходить к новым рубежам и обсуждать введение уголовной ответственности за эти правонарушения», — сказал Щетинин.

Накануне в подмосковном Минздраве сообщили, что к медикам обратились 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них были госпитализированы.

Из-за жалоб жителей района на территории полигона «Ядрово» введён режим ЧС. По данным муниципалитета, в ночь на среду там произошёл выброс свалочного газа.