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За нарушение экологических требований могут ввести уголовную ответственность
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За нарушение экологических требований могут ввести уголовную ответственность 

Говорит Москва 1 час назад
Как заявил РИА Новости глава комитета Михаил Щетинин, необходимо разработать меры для предотвращения ситуаций подобных волоколамской.
«Штрафы за нарушение правил экологической безопасности уже немалые, возможно, нужно подходить к новым рубежам и обсуждать введение уголовной ответственности за эти правонарушения», — сказал Щетинин.
Накануне в подмосковном Минздраве сообщили, что к медикам обратились 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них были госпитализированы.
Из-за жалоб жителей района на территории полигона «Ядрово» введён режим ЧС. По данным муниципалитета, в ночь на среду там произошёл выброс свалочного газа.
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