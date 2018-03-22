«Осторожно, промоины!»: жителям Самары запретили выходить на лёд

На спусках к рекам Волга и Самара в столице региона расставили предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен». Это связано с увеличением сброса воды на Жигулёвской ГЭС.

— Сейчас уровень воды в Волге составляет около 29 метров, а с увеличением сброса он вырастет до 29,7–30 метров. Это повлечёт подвижку льда, образование новых торосов и промоин, — сообщили в администрации Самары.

Жителей города, в том числе и любителей зимней рыбалки, предупреждают об опасности выхода на лёд, пеших переходов через Волгу. Между Самарой (от речного вокзала) и Рождествено продолжают ежедневно с 6:45 до 19:00 курсировать суда на воздушной подушке. Интервал движения — 15 минут.

— Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами, ползком добирайтесь до пострадавшего. Причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым. Ведь чем ближе к полынье, тем больше опасность обрушения льда. Вытягивать пострадавшего на берег также лучше ползком. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему, — советуют сотрудники администрации.