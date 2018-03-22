Муниципальные юристы будут чаще судиться

Правительство РФ на заседании 22 марта рассматривает законопроект, который даст возможность муниципалитетам активнее защищать права потребителей.

Согласно ст. 44 закона о защите прав потребителей органы местного самоуправления вправе рассматривать жалобы потребителей, консультировать их, обращаться в суды для защиты их прав. При этом даже определено, что прием жалоб может осуществляться через МФЦ.

В то же время, согласно ст. 14.1, 15.1, 16.1 закона о местном самоуправлении, муниципалитеты вправе участвовать в решении вопросов, предусмотренных федеральными законами, только если это прямо указано в данном законе. Однако сейчас полномочия местных властей по защите прав потребителей в законе о местном самоуправлении не предусмотрены.

Статистика свидетельствует о снижении активности местных властей в защите прав потребителей. Если в 2015 году органами местного самоуправления была оказана помощь потребителям в составлении 57 945 претензий для досудебного урегулирования споров и подготовлено 7522 проекта исковых заявлений, то в 2016 году цифры снизились до 48 669 и 6752 соответственно. В 2015 году власти подали 5500 исковых заявлений для защиты интересов потребителей, тогда как в 2016 году — лишь 2049. При этом количество обращений в органы местного самоуправления по таким вопросам только возрастает: в 2016 году по этому поводу поступило 426 600 обращений, что на 6600 больше, чем годом ранее.

Для устранения правовой неопределенности законопроектом предлагается внести поправки в ряд статей закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Органам местного самоуправления будут законодательно предоставлены полномочия по защите прав потребителей, что устранит правовую коллизию.