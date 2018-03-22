Введены 12 новых КБК по страховым взносам

Возможно, применять новые КБК придется «задним числом».

Дело в том, что Приказ № 35н от 28.02.2018 в данный момент находится на регистрации в Минюсте . Но может случиться так, что его регистрация для вступления в силу не понадобится вовсе, и тогда использовать новые коды придется с момента подписания документа.

Обратить внимание на Приказ нужно работодателям с вредными условиями труда и индивидуальным предпринимателям без наемных работников.

Для первой категории плательщиков взносов — изменятся КБК для уплаты пени, штрафов и процентов по страховым взносам на ОПС, рассчитываемым по доптарифам.

Для второй — вместо двух КБК, применяемых для уплаты взносов с дохода до 300 тыс. и с суммы, выше указанного предела, будет введен один код.