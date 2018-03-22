Ещё
В Приморье пограничники изъяли семь тысяч ампул контрафактных лекарств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье пограничники изъяли семь тысяч ампул контрафактных лекарств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Приморские пограничники изъяли семь тысяч ампул контрафактных лекарств, провозимых под видом канадского гормона роста, сообщает центр общественных связей ФСБ России.
"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена незаконная деятельность по ввозу в Российскую Федерацию для последующей реализации контрафактных лекарственных средств под видом фирменных препаратов канадского производства «Somatropin 191 aa» и «ZPtropin» в количестве семь тысяч ампул", — говорится в сообщении.
По предварительной оценке, стоимость изъятого составляет более семи миллионов рублей.
РИА Новости: последние новости
Всемирный день водных ресурсов Деревня Хатынь На свалке в Ленинградской области нашли тело новорожденной девочки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»120
Офицеры МВД подрались на совещании75
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»219
С IKEA можно попрощаться4
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
02:55
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение