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Нижегородцев предупреждают о сбоях в работе радио и телевидения
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Нижегородцев предупреждают о сбоях в работе радио и телевидения 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Сбои в работе радио и телевидения ожидаются в Нижегородской области с 25 по 30 марта. Ухудшение сигнала может быть связано с солнечной интерференцией, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные министерства информационных технологий и связи.
Как отмечают специалисты, максимальная продолжительность сбоев в трансляции не должна превысить 25 минут в сутки.
Солнечная интерференция происходит два раза в год в течение 3,5 недели от дней осеннего и весеннего равноденствия. В эти дни, 21 сентября и 21 марта, Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции занимают положение на одной линии, из-за чего существенно ухудшается качество приема телерадиоканалов. В отдельных случаях возможно полное пропадание сигнала.
Напомним, обновленную телебашню нижегородцы смогут увидеть уже в начале мая.
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