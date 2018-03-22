Нижегородцев предупреждают о сбоях в работе радио и телевидения

Как отмечают специалисты, максимальная продолжительность сбоев в трансляции не должна превысить 25 минут в сутки.

Солнечная интерференция происходит два раза в год в течение 3,5 недели от дней осеннего и весеннего равноденствия. В эти дни, 21 сентября и 21 марта, Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции занимают положение на одной линии, из-за чего существенно ухудшается качество приема телерадиоканалов. В отдельных случаях возможно полное пропадание сигнала.

Напомним, обновленную телебашню нижегородцы смогут увидеть уже в начале мая.