Из-за Солнца телевизоры нижегородцев будут показывать нестабильно

— Ухудшение телесигнала возможно в Нижегородской области из-за солнечной интерференции 25–30 марта 2018 года. Максимальная продолжительность сбоев в трансляции телерадиопрограмм не превысит 25 минут в сутки, — сообщили в Министерстве информационных технологий и связи региона.

Интерференция, как пояснили в ведомстве, наблюдается дважды в год на протяжении трех с половиной недель после дней осеннего и весеннего равноденствия (21 сентября и 21 марта). В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания.