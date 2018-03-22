Ещё
Из-за Солнца телевизоры нижегородцев будут показывать нестабильно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за Солнца телевизоры нижегородцев будут показывать нестабильно 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Ухудшение телесигнала возможно в Нижегородской области из-за солнечной интерференции 25–30 марта 2018 года. Максимальная продолжительность сбоев в трансляции телерадиопрограмм не превысит 25 минут в сутки, — сообщили в Министерстве информационных технологий и связи региона.
Интерференция, как пояснили в ведомстве, наблюдается дважды в год на протяжении трех с половиной недель после дней осеннего и весеннего равноденствия (21 сентября и 21 марта). В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания.
nn.ru: последние новости
Агрессивную сотрудницу «Почты России» с перцовым баллончиком судят по двум статьям Нижегородские инженеры создали уникальный ветряк — энергию он дает при самом слабом ветре Прокуратура требует лишить Олега Сорокина депутатских полномочий
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого167
С IKEA можно попрощаться14
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей107
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»159
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение