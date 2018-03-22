Санитарная зона у мусоросжигательного завода составит всего 500 метров

Мусоросжигательный завод, как и сообщал ранее «АиФ-Казань» построят на границе с Казанью — в Осиновском сельском поселении Зеленодольского района.

Эту информацию на заседании Госсовета РТ сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин . По его словам, сейчас ведется планировка территории.

Как уточнил «АиФ-Казань» министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин , его санитарная зона будет всего 500 метров, так как он будет построен по новейшим технологиям (образец — завод в Вене ). Для сравнения санитарная зона «Казаньоргсинтеза» составляет 2,5 километра.

Осиновское сельское поселение примыкает к трассе М-7 и по ней к заводу будут доставлять мусор для последующей термической утилизации. Участок площадью в 11,3 га выделили на землях сельхозназначения.