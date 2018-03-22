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Санитарная зона у мусоросжигательного завода составит всего 500 метров
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Санитарная зона у мусоросжигательного завода составит всего 500 метров 

АиФ Казань 54 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Мусоросжигательный завод, как и сообщал ранее «АиФ-Казань» построят на границе с Казанью — в Осиновском сельском поселении Зеленодольского района.
Эту информацию на заседании Госсовета РТ сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин. По его словам, сейчас ведется планировка территории.
Как уточнил «АиФ-Казань» министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин, его санитарная зона будет всего 500 метров, так как он будет построен по новейшим технологиям (образец — завод в Вене). Для сравнения санитарная зона «Казаньоргсинтеза» составляет 2,5 километра.
Осиновское сельское поселение примыкает к трассе М-7 и по ней к заводу будут доставлять мусор для последующей термической утилизации. Участок площадью в 11,3 га выделили на землях сельхозназначения.
Напомним, против строительства МСЗ ранее выступили жители Казани и нового микрорайона «Салават Купере», расположенного неподалеку от будущего завода.
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