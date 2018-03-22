Песошин о мусоросжигательном заводе в РТ: Участок приобретен, осуществляется планировка 

Депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов в ходе заседания совета в четверг, 22 марта поднял вопрос строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. Он спросил, будет ли в принципе воплощен проект и где именно построят завод.
«Вопрос хороший, но на него уже многократно получен ответ. Мое мнение: заводу быть. Сейчас ведутся работы по инженерной инфраструктуре. Приобретен собственником участок. Он определен, осуществляется планировка участка, определяются защитные зоны», — ответил премьер-министр РТ Алексей Песошин.