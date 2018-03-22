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Доктор наук написала диссертацию о костромских наркоманах
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Доктор наук написала диссертацию о костромских наркоманах 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские наркоманы стали объектом научного изучения, узнал KOSTROMA.TODAY.
Доктор медицинских наук, доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Почитаева написала диссертацию о ситуации с наркоманией в нашем регионе.
Она исследовала ситуацию в 2005-2012 гг., и подготовила рекомендации по борьбе с этим заболеванием.
Ирина Почитаева.
«Диссертация «Научное обоснование системы противодействия распространению наркомании» содержит предложения по развитию системы помощи наркозависимым и «дорожную карту» межведомственного взаимодействия. Приведенные механизмы уже получили положительное заключение со стороны департамента здравоохранения», — говорится в сообщении областной администрации.
Внедрение новой «дорожной карты», по мнению специалистов, позволит вывести на новый уровень вопросы эффективности профилактики наркомании и борьбы с незаконным распространением наркотических и психотропных веществ в Костромской области.
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