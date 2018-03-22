Доктор наук написала диссертацию о костромских наркоманах

Костромские наркоманы стали объектом научного изучения, узнал KOSTROMA.TODAY.

Доктор медицинских наук, доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ирина Почитаева написала диссертацию о ситуации с наркоманией в нашем регионе.

Она исследовала ситуацию в 2005-2012 гг., и подготовила рекомендации по борьбе с этим заболеванием.

Ирина Почитаева.

«Диссертация «Научное обоснование системы противодействия распространению наркомании» содержит предложения по развитию системы помощи наркозависимым и «дорожную карту» межведомственного взаимодействия. Приведенные механизмы уже получили положительное заключение со стороны департамента здравоохранения», — говорится в сообщении областной администрации.