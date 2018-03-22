МСУ смогут определять требования к предоставлению госуслуг в электронной форме

Органы местного самоуправления получат возможность определять требования к заявлениям для получения гражданами государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству рекомендовал палате принять во втором чтении.

Автором законодательной инициативы выступила Тюменская областная дума. В законопроекте предлагается предоставить право Правительству, а также исполнительным органам государственной власти субъектов и органам местного самоуправления, определять требования к заявлениям и иным документам, которые направлены на предоставление госуслуг в форме электронных документов.

«Это касается также требования к формату и предельному размеру электронных документов», — отметил представитель Тюменской областной думы.

По его словам, сегодня возникают проблемы с обеспечением реализации одного из основных принципов представления государственных и муниципальных услуг — возможности получения этих видов услуг в электронной форме.

«В действующем законодательстве утверждены требований к формату заявлений по получению услуг исключительно федеральными округами, но не урегулированы правоотношения с участием исполнительной власти и органов местного самоуправления», — сказал представитель тюменского парламента.