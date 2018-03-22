Чиновников «серого дома» научат, как обезопасить себя от хакеров

Согласно конкурсной документации, сотрудникам отраслевых и территориальных органов администрации города предстоит пройти обучение по таким программам, как компьютерная безопасность, защите от несанкционированного доступа, средствам обнаружения утечки информации и их закрытия, конфиденциальному документообороту и другим.

Продолжительность обучения сотрудников — не менее 72 часов. Планируется, что обучение будет проведено группами: в июне и ноябре текущего года. Источником финансирования станет городской бюджет.

Фото: Flickr.com, CafeCredit.com