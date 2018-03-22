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В Израиле открылся новый бизнес-инкубатор и центр установления деловых связей
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В Израиле открылся новый бизнес-инкубатор и центр установления деловых связей 

ТАСС 1 час назад
БЕЭР-ШЕВА (BE'ER SHEVA), Израиль, 21 марта 2018 г. /PRNewswire/ — Рональд Лаудер объявил об открытии Lauder Club — первого в своём роде инкубатора и центра проведения мероприятий по установлению деловых связей в Негеве. Церемония открытия состоялась в присутствии президента Университета имени Бен-Гуриона в Негеве проф. Ривки Карми и руководителя Еврейского национального фонда Эрика Михаельсона. Новый клуб расширяет присутствие и ассортимент предложений открытого 3 года назад Лаудеровского центра трудоустройства в Беэр-Шева.
Клуб является новейшим проектом в многолетней, разноплановой, многомиллионной программе инвестиций Лаудера в Негеве, ориентированной на реализацию озвученного бизнесменом видения Беэр-Шева как центра предпринимательства и экономических возможностей.
Кроме Лаудера, Карми и Михаельсона, в церемонии открытия приняли участие руководитель Лаудеровского центра трудоустройства Ави Балашников; президент JCS International и вице-президент Центр Михал Граевский; декан по делам студентов Университета им. Бен-Гуриона проф. Мойше Каспи, а также более 30 руководителей регионального бизнеса, студенты и выпускники вузов.
Являясь страстным поборником развития Негева, г-н Лаудер строит собственное имение в Беэр-Шева, в непосредственной близости от Центра трудоустройства.
Стоя перед входом в Lauder Club, г-н Лаудер обратился к работодателям со следующим призывом: «Вопрос в том, что мы можем сделать? Это лишь первый шаг. Негев должен стать центром технологий будущего. Я настолько доволен происходящим вокруг, что строю собственный дом через дорогу от Центра».
Для жителей, студентов, работодателей и руководства Беэр-Шева и окружающих районов Негева, расширение Лаудеровского центра трудоустройства и дальнейший рост инвестиций открывает доступ к новым возможностям и обеспечивает успешное развитие будущего центра израильских инноваций.
О Лаудервском центра трудоустройства
Открытие Лаудеровского центра трудоустройства в Беэр-Шева состоялось в 2015 года в сотрудничестве с JNF и Eretz Ir. Деятельность Центра ориентирована на содействие развитию региональной экономики и предоставление выпускникам вузов новых возможностей для построения карьеры и жизни в Негеве.
Контактная информация: Албана Адемай (Albana Ademaj), (347) 556-5198, Alba@mg745fifth.com  Видео — https://www.youtube.com/watch?v=dxfH7-A82r4
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/657073/Lauder_Employment_Center_Ribbon_Cutting.jpg  Фото — https://mma.prnewswire.com/media/657074/Lauder_Employment_Center_Liron_Moldovan.jpg
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