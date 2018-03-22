О чем шумит Сормово

21 марта глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел встречу с жителями Сормовского района. Зал дома культуры «Красное Сормово» был переполнен. Главными темами обсуждения стали общественный транспорт, качество дорог, качество жилья и придомовых территорий, а также темы недостатка в районе школ и поликлиник. Каждый из многочисленных вопросов граждан был взят мэром города и другими присутствующими на встрече чиновниками «на карандаш».

Дома и придомовые территории

Поскольку в Сормовском районе до сих пор достаточно много ветхих строений, то и вопросы на эту тему задавали часто.

Так жительница общежития на улице Холмистая пожаловалась главе города, что до сих пор ей и ее соседям приходится мыться на общей кухне в тазах. Однако так как вопроса дальше не последовало, Владимир Панов ничего и не ответил. Заметил только, что если данный дом действительно признан ветхим, жильцы могут рассчитывать на переселение в новый дом.

Еще одна сормовичка, проживающая в ветхом строении на улице Лобачевского, 4 вместе со своим отцом-инвалидом, ждет переселения еще с 2014 года. Застройщик «ЖБС-5» взял на себя обязательства по программе развития застроенных территорий (РЗТ) предоставить жильцам ветхого строения новые квартиры. Однако обещанного жильцы ждут уже больше трех лет, не смотря на то, что дом сдан, и квартиры продаются на коммерческой основе.

«На последней нашей встрече застройщик сказал, что выделит нам только одну квартиру на пять семей, проживающих в развалюхе. И мы сами должны между собой решить, кто переселится в новый дом», — сказала девушка.

Панов поручил профильному ведомству разобраться в ситуации.

«Когда застройщик реализует проект в рамках программы РЗТ, он должен понимать, что несет социальную ответственность», — отметил мэр.

А вот жители дома № 5 на улице Кораблестроителей столкнулись с проблемой потопа. В их дворе полностью отсутствует ливневая канализация, не смотря на то, что не так давно придомовые дороги были отремонтированы. Подрядчики просто забыли включить ливневку в проект. В итоге в сезон дождей и снеготаяния сормовичи добираются до дома чуть ли не вплавь. Жильцы даже собрали 500 тысяч рублей, чтобы сделать себе ливневую канализацию. Дело осталось за малым — подключиться к сетям «Водоканала», которые расположены всего в 150 метрах от строения.

Мэр города выразил готовность оказать активное содействие в стремлении жителей решить проблему с затоплением двора.

Школы и больницы

На тему здравоохранения высказались жители поселка «Новый» и улицы Зайцева. Они пожаловались главе города на то, что рядом нет ни одного учреждения здравоохранения, даже фельдшерского пункта. Также был озвучен вопрос о строительстве нового корпуса больницы 12 — его обещали возвести еще несколько лет назад, и для этого даже снесли прежнее строение.

Глава города отметил, что сейчас не курирует систему здравоохранения, так как этот вопрос лежит в компетенциях областного правительства, и он обязательно передаст обращения граждан в профильное министерство.

Молодые родители обратились к Панову с просьбой увеличить количество мест в детских садах и ясельных группах.

Мэр рассказал, что в текущем году в Нижнем Новгороде будет построено 9 новых детских садов. В частности в Сормово — 1. Еще 3 дополнительные группы будут открыты для маленьких сормовичей в действующих детских садах. Для этого будут использоваться ранее не задействованные площади зданий, сейчас там проводится ремонт, закупается необходимое оборудование.

Жители микрорайона «Корабли», как и многие новоселы других новых кварталов, озабочены отсутствием поблизости школы.

«Могу пообещать, что школа тут появится, но сроки пока называть не буду», — сказал Панов.

И традиционным уже для подобных встреч стал вопрос об организации школьного питания. Мама семиклассника, который учится в школе № 183, рассказала, что кормят в школе плохо, а блюда подаются холодными.

Владимир Панов сообщил, что только неделю назад провел совещание по данному вопросу. Было решено организовать обратную связь с родителями школьников, чтобы понять действительный масштаб проблемы. Сейчас организована горячая линяя, на которую родители могут звонить и высказывать свои пожелания.

«У нас есть три модели решения данной задачи. Первая — питание будет организовано силами школы, как это было раньше. Там будут работать свои повара, и ответственность за качество питания будет нести директор. Вторая — руководство школы будет само выбирать подрядную организацию по организации питания. И третья модель — действующая, когда этот вопрос курирует Единый центр муниципального заказа. Но здесь придется отрегулировать его работу», — сообщил Панов.

Транспорт

Вопросов по транспортной системе города у сормовичей скопилось не мало. В частности, большое беспокойство вызвала новость об отмене маршрута № 76. Это единственный автобус, который следует от поселка Дубравный до Щербинок. В любое время суток этот автобус полон людьми, что показывает его популярность.

Владимир Панов еще раз напомнил, что ни одно решение по изменению транспортной системы города теперь не будет приниматься без учета граждан.

«Если этот маршрут действительно так нужен, то он останется. Возможно, изменится сам перевозчик и номер маршрута, но это, я думаю, не принципиально для жителей района», — отметил Панов.

Возможностью напрямую пообщаться с главой города воспользовались жители Березовой поймы, хотя поселок находится в Московском районе. Он оказался отрезанным от города по причине ликвидации автобуса 22. Теперь жителям поселка приходится платить дважды — сначала добираться до города на областном автобусе 210, и далее пересаживаться на городской.

«Это безобразие, что нормальный городской маршрут исчез и появился ему на замену областной. Вопрос возникает: Березовая пойма — это Нижний Новгород? Если да, то мы должны относиться к ним как к нижегородцам», — возмутился Панов.

Мэр похвалил жителей поселка за активность и обещал провести торги в ближайшее время на возврат прежнего маршрута.