Региональные центры ДФО вошли в число наиболее богатых и самостоятельных городов России

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Столицы регионов Дальнего Востока вошли в число наиболее богатых и самостоятельных городов России в рейтинге городов по устойчивости бюджета, составленном консалтинговым бюро «Стрелка». Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель Центра городской экономики КБ Стрелка Елена Короткова.

"Исследование проведено на основе отчетов региональных центров за 2013-2015 годы. Анализ устойчивости бюджетов этих городов, структура доходов и расходов проведены на основе годовых бюджетов 79 муниципалитетов страны, в которых живет 27% населения страны — каждый третий россиянин. Нам удалось разделить города на четыре группы по уровням дохода и самостоятельности, и 80% городов, вошедших в категорию «бедных и несамостоятельных» находятся в Европейской части России. При этом региональные столицы Дальневосточных регионов вошли в число наиболее богатых и самостоятельных", — сказала она.

Так, в категорию «богатых и самостоятельных» включены Благовещенск, Хабаровск Южно-Сахалинск — города, в которых из муниципального бюджета ежедневно на каждого жителя тратится не менее 160 рублей, в то время как в центральной России на каждого горожанина расходы составляют 60 рублей в день.

Она пояснила, что богатство городов Дальнего Востока было бы логичным, если бы не другие города, которые вошли в эту группу, где уровень цен и покупательской способности ниже, чем в ДФО.

Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Томск и Тюмень. Вместе с дальневосточными региональными центрами «богатыми и самостоятельными» признаны также такие сибирские и уральские города как Екатеринбург

Калининград, Краснодар, Мурманск, Пенза, Вошли в эту категорию и города Европейской части России: Архангельск Пермь , Тула, Уфа Ярославль . При этом самым самостоятельным городом-миллионником специалисты «Стрелки» признали Пермь.

Структура доходов городов

Почти половину — до 48% бюджета — в среднем в городах страны составляют безвозмездные поступления из региональных бюджетов.

"Столь сильная зависимость от безвозмездных поступлений — это проблема российских городов, потому что объем этих средств ежегодно меняется, а тратить их по своему усмотрению город не может", — сказала Елена Короткова

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые приносят городу его жители, составляет в среднем 25% бюджета муниципалитетов. Тем не менее, разница между минимальным и максимальным объемом НДФЛ в структуре доходов города превышает 6 раз. В Махачкале этот показатель равен 13%, в то время как в Магасе — 86%.

Доходы от операций с имуществом — аренда и продажа государственного и муниципального имущества — приносят городу около 10% его доходов. «По итогам анализа этой составляющей доходной части бюджета городов оказалось, что в 38 раз отличаются доходы от операций с имуществом с 1 га в Твери Горно-Алтайске , при этом Тверь больше Горно-Алтайска всего на 6 тыс. га площадь города не оказывает влияния», — отметила эксперт.

До 7% составляет земельный налог в структуре доходов городов. При этом Ростов-на-Дону получает от земельного налога на 1 га площади в 4 раза больше среднероссийского показателя в 23,1 тыс. рублей. «Самые низкие позиции в рейтинге по доле земельного налога в доходах занимает Южно— Сахалинск и Грозный. Оба города имеют низкий спрос на землю, что выливается в низкую собираемость. Но Южно— Сахалинск находится в зоне экстремального климата, а Грозный , напротив, мог бы иметь больший доход от земли благодаря климатическим условиям. Климат может быть объяснением, но гораздо важнее — платежная дисциплина и количество земли, с которой собирается налог. Для того, чтобы собрать налог с земли город должен поставить все на кадастр и оценить все участки. Мы так предполагаем, но для каждого города нужно проводить подробный поиск объяснений», — пояснила представитель «Стрелки».

Налог на имущество физических лиц, по данным с 2013 года по 2015 год, составлял порядка 1% в общих доходах. Согласно материалам исследования, эксперты признают, что потенциал этого налога начал раскрываться только в 2015 году, после перехода на налогообложение по кадастровой стоимости имущества.

Предложения по оптимизации бюджета

По мнению авторов исследования, повышение устойчивости городских бюджетов может быть достигнуто за счет использования ряда инструментов городской политики. Например, эксперты считают, что положительный эффект принесет более активная продажа и сдача в аренду муниципального имущества и установление максимальной ставки земельного налога и НДФЛ. Но это только одна из рекомендаций, также можно упомянуть о повышении платежной дисциплиной, повсеместный кадастровый учет земли и других мерах.

Как эффективные, но сложно реализуемые отмечены проведение кадастровой переоценки земли и недвижимости, увеличение стоимости городской земли и имущества за счет благоустройства и улучшения городской инфраструктуры, а также отказ от дотаций на выравнивание бюджета в пользу повышения доли отчисляемого в городской бюджет НДФЛ.

Быстрыми мерами с отложенным эффектом специалисты «Стрелки» называют активное участие в региональных и федеральных программах для привлечения дополнительного объема безвозмездных поступлений, привлечение кредитных средств и финансирование проектов через государственно— частное и муниципально-частное партнерство.