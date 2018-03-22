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МВД отказалось от автоматического продления прав
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МВД отказалось от автоматического продления прав 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
МВД не будет продлевать действие водительских прав автоматически. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
По ее словам, ранее озвученная инициатива не может быть реализована, так как Госавтоинспекция не может получать необходимые для продления прав результаты медицинского освидетельствования самостоятельно, потому что они являются врачебной тайной.
«Представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным», — подчеркнула она.
Продлевать действие водительских удостоверений автоматически ранее предложил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин. По его словам, это позволило бы москвичам получать новые права после истечения срока действия предыдущих, не выходя из дома и не посещая медкомиссии.
 Ещё 16 источников 
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