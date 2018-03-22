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Подмосковье может отказаться от мусора из других регионов
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Подмосковье может отказаться от мусора из других регионов 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Московская областная Дума рассмотрит законопроект о запрете на прием и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) из других регионов на полигонах Московской области.
Эта радикальная мера позволит снизить нагрузку на полигоны, а, следовательно, улучшит экологическую ситуацию в регионе, заявил заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин. По его словам, «мусорная» тема давно находится в топе новостей в негативном ключе.
«Нас, как законодателей, это не может не волновать! Вопрос с полигонами ТБО явно перезрел, и люди, проживающие вблизи мусорных полигонов, абсолютно справедливо выражают свое негодование по поводу такого соседства и сложившейся ситуации. Нам необходимо строить современные, соответствующие экологическим требованиям 21-го века, мусороперерабатывающие предприятия. Полигоны ТБО должны остаться в прошлом», — уверен Чистюхин.
Однако, поскольку строительство новых заводов потребует времени, новый законопроект предлагает меру по снижению нагрузки на областные полигоны.
«Мы понимаем, мера радикальная, но полностью отвечающая интересам жителей региона. Мы считаем, что мораторий снимет с повестки вопросы расширения действующих полигонов и в разы снизит на них нагрузку, что, безусловно, приведет к улучшению экологической ситуации в области. А уже вторым шагом должно стать полное закрытие полигонов и переход на систему утилизации ТБО через мусоропереработывающие заводы. Вот только тогда мы раз и навсегда победим мусорную тему», — заключил Игорь Чистюхин.
Зампред Мособлдумы также отметил, что закон о запрете на прием ТБО из других регионов уже принят в Москве и Нижегородской области, а также обсуждается в Калужской области.
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