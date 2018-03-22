Роза Сябитова рассказала о связи между приметами и счастьем детей

Популярная телеведущая Роза Сябитова обратилась к подписчикам в Инстаграме с вопросом по поводу примет. Она привела собственный пример и попыталась узнать, верят ли ее поклонники в какие-либо знаки. В ответ на это Интернет-пользователи затеяли споры в ее аккаунте и даже попытались поязвить над самой женщиной.

Известная российская телеведущая, создатель и владелец агентства знакомств и, как ее называют, «главная сваха страны» часто высказывается на довольно спорные темы, которые не очень приятны ее подписчикам. Так, за ней замечались рассуждения на медицинские вопросы, которые вызывали не самые приятные впечатления. А сейчас женщина решила поговорить о пользе примет, даже приведя свой собственный пример, по ее мнению, справедливо доказывающий право на их существование. «Недавно прочитала про одну примету. Если хочешь чтобы сын или дочь выросли здоровыми и удачливыми, пожертвуй чем-нибудь. Если любишь, например сладкое, откажись от этого. Бог увидит твои старания и вознаградит детей здоровьем и удачей. Уже не помню, от чего отказывалась я, похоже, от многого, но примета сработала. А вы как думаете, стоит ли верить приметам?»

Своим вопросом Сябитова «расколола» своих поклонников на несколько лагерей. Одни поддержали ее, заверив, что в обязательно нужно верить в какие-либо предзнаменования. Другие, наоборот, стойко убеждены, что все это полная ерунда. А третьи и вовсе позлорадствовали над самой Розой, написав несколько едких комментариев. «Ну, конечно! Этот баланс всегда и везде! И это кроме шуток, если кто начнёт выдумываться! Потеряешь-обретёшь, пообещаешь-приобретёшь!» «Причём тут приметы? Обижать никого не надо, соблюдать заповеди и будет вам счастье!» «Я думаю, что можно верить, но не до фанатизма и в меру» «Конечно, на то они приметы, примеченные потому что!» «А приметы с удачным браком не знаете или не работают на всей вашей семье?» «А чем счастливы дети? Тем, что деньги мама зарабатывает, а где личное счастье, причём у всех?» «Я вообще в приметы не верю, особенно мусор выносить вечером!» Кстати, часть подписчиков Сябитовой просто отметили, что пора бы уже отписываться от телеведущей, потому что, по их мнению, она снова опубликовала какой-то бред и в очередной раз не написала ничего умного.

К слову, сама Роза постоянно утверждает, что гордится потомками, однако подписчики Сябитовой не разделяют ее радости, считая, что женщина не смогла дать им главного.