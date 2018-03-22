Совместная хоздеятельность России и Японии: «Нужно сосредоточиться на работе»

Министр иностранных дел Японии Таро Коно 21 числа провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в правительственном здании, расположенном в столичном районе Иигура. В преддверии майской встречи в верхах, стороны договорились об интенсивных консультациях о совместной хоздеятельности на четырех островах «северных территорий». Они также согласовали открытие в Москве 19 апреля «японо-российского стратегического диалога», во время которого заместители министров иностранных дел двух стран будут обсуждать вопросы гарантии безопасности. Кроме того, министры обменялись мнениями о покушении на бывшего военного разведчика из России , случившимся в Великобритании

Переговоры между Таро Коно и Сергеем Лавровым прошли в пятый раз со времени назначения на пост господина Коно в августе прошлого года. Они были проведены впервые с избрания господина Путина на четвертый срок на президентских выборах, состоявшихся в России 18 числа.

Господин Коно на совместной пресс-конференции после переговоров подчеркнул следующее: «Мы решили сосредоточенно работать над осуществлением совместной хоздеятельности в преддверии мая». Оба правительства называют этот проект «прорывом» в переговорах по заключению мирного договора, которые включают в себя проблему «северных территорий». Министры ставят своей целью достигнуть соглашения конкретного содержания в этой сфере во время визита в Россию премьер-министра Синдзо Абэ , запланированного на май.

Что касается посещения могил предков бывшими жителями островов, относящихся к «северным территориям», главы МИД также подтвердили, что будут проводить консультации о продолжении работ, начатых прошлом году — созданию воздушных линий для посещения могил и новых пунктов для доступа в регион.

В сфере гарантии безопасности, помимо организации «стратегического диалога» 19 апреля, министры также договорились открыть в Токио в мае «японо-российское совещание по гарантии безопасности» на уровне заместителей министров. Господин Коно на пресс-конференции высказался так: «Чтобы усилить взаимопонимание между Японией и Россией для заключения мирного договора, очень важен диалог в сфере гарантии безопасности».

Разговор зашел и о покушении на убийство бывшего военного разведчика из России, которое произошло в Великобритании. Господин Коно заявил: «Применение химического оружия недопустимо, поэтому важнее всего сейчас разобраться в том, что на самом деле произошло». Господин Лавров на пресс-конференции сказал следующее: «Я абсолютно согласен (с мнением господина Коно). Мы требуем от Великобритании изучить факты, связанные с происшествием, но результата не видим».