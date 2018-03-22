Скорбная дата: 85 лет назад открылся концлагерь «Дахау»

Трагическая дата: 85 лет назад в Германии заработал концентрационный лагерь «Дахау». Он стал могилой для 40 тысяч узников фашизма. С теми, кто прошел через фабрику смерти, встретился корреспондент «МИР 24» Владимир Сероухов

«Дахау» — один из первых концлагерей в Германии, образцово-показательный для остальных заведений подобного профиля. Как только нацисты пришли к власти, им понадобилась резервация для врагов: коммунистов и социал-демократов. Позже в «Дахау» начали ссылать проституток, гомосексуалистов и преступников. Тогда же появился знаменитый лозунг «Arbeit macht frei» — «Работа делает свободным». После погромов «Хрустальной ночи» в 1939-ом бараки пополнили еще 10 тысяч человек — евреи.

Не нужно было доказывать ничего. Гестапо просто принимало решение, что человек должен быть изолирован. На какое-то время, в воспитательных целях», — поясняет историк Константин Залесский

Считалось, что строгий режим и ударный труд перевоспитают узника. Но постепенно «Дахау» становился местом уничтожения. За 12 лет от невыносимых условий там погибли 40 тысяч человек. Теодор Эйке — комендант с садистскими наклонностями — разработал целую систему правил, по которой потом заработала машина подавления человека по всей Европе.

«В инструкции для охраны концлагеря было сказано, что огонь открывается без предупреждения всегда. Любое подозрение — сперва стреляешь, потом думаешь», — рассказывает Константин Залесский.

«Дахау» стал и школой кадров. Офицеры СС и надзиратели, особо отличившиеся в лагере, потом орудовали в Освенциме и Треблинке. А «Дахау» с началом Второй мировой войны — уже сортировочный центр для военнопленных и гражданских с оккупированных территорий. Зимой 1942-го из Польши туда пришел грузовой состав с Восточного фронта. В одном из вагонов — ровесник концлагеря, 8-летний Борис Константинов с мамой.

«Мне запомнились трехъярусные нары с соломой. Утром кусочек хлеба, в обед миска баланды, на вечер — то же самое», — вспоминает сейчас бывший узник.

Большинство узников «Дахау» умирали именно от голода, болезней и холода. Борис Константинович три года неволи проходил в рваном комбинезоне из ватного одеяла. В лагере он не видел массовых казней, но раз мысленно простился с жизнью. Похожую сцену Стивен Спилберг покажет в фильме «Список Шиндлера».

«Стали загонять в какой-то подвал, вроде бани. А там какие-то трубы, баки непонятные. И кто-то сказал: как бы они сюда газов не напустили. Уже в то время знали, что немцы таким образом уничтожают людей», — отметил Константинов.

Спустя месяц в лагере Бориса определили в остарбайтеры — отправили возделывать овощи, по сути, в рабы немецкому фермеру. И выдали знак отличия.

Узнику повезло, что его не использовали в чудовищных экспериментах, которые медики третьего Рейха проводили в поисках новых лекарств.

«Допустим, это сыворотка от тифа. Создается 10 групп: всех заражают тифом, на 9 группах используют разные препараты, 10-я контрольная. То есть с ней ничего не делают», — рассказывает историк Константин Залесский.

В апреле 1945-го «Дахау» освободили американские войска. Большинство узников и после капитуляции Германии оставались в лагере, у них просто не было сил для свободной жизни. Многие умерли, остальных отправили в фильтрационные лагеря для беженцев, где условия были немногим лучше нацистских. Но это уже другая история.

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