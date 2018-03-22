Повышение НДФЛ до 15% все реальнее — и об этом уже заговорил Дворкович

Правительство вернулось к изучению возможности повышения налога на доходы физлиц — на одном из первых после президентских выборов совещаний, передают «Ведомости» . О том, что власти все-таки повысят подоходный налог с 13% до 15% после выборов, экономисты говорили еще в прошлом году. Правда, пока, как заявила пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова , обсуждаются разные меры, но все это пока только предложения.

Как передает ТАСС, вице-премьер России Аркадий Дворкович не исключил повышения подоходного налога до уровня, превышающего отметку в 13%. Как утверждает Дворкович, разница между нынешней ставкой налога на доходы физлиц в размере 13% и обсуждаемым уровнем в 15% не драматична. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение за президентом. «Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны», — считает вице-премьер.

— Я думаю, что это новости реальные. Я думаю, что обсуждение или не обсуждение какого-то рода решения в этом смысле будет принято. Очень давно обсуждали — НДС или НДФЛ, потому что, безусловно, бюджет надо пополнять, он испытывает большие трудности по понятным причинам. В связи с этим поднятие на два пункта НДФЛ при том, что бедным и мало зарабатывающим людям и остальным будет определенный социальный вычет из этого, будет выглядеть как мера взвешенная и сбалансированная. Конечно, она не устроит левых, которым хотелось бы прогрессивной шкалы, к этому, наверное, еще не налоговые службы, не предпринимательское сообщество было бы не готово, потому что да, действительно, тогда возникнет угроза ухода в тень. Но к 2%, мне кажется, готовы. Отстроена серьезно система нашей федеральной налоговой службы . Все платежи, которые проходят, контролируются, регулятивный аппарат отлажен так, что все мы побаиваемся налоговой инспекции. Поэтому технических трудностей с поднятием НДФЛ на 2 процентных пункта и с не уходом в тень, по-моему, правительством все решено. Ждали правильного момента, потому что мера до выборов была бы крайне непопулярной. Выборы состоялись, сейчас нас будет ожидать целый ряд таких мер, которые в народе будут восприниматься критически, но, мы так сказать, проголосовали 76% за национального лидера — теперь должны этой реальности соответствовать.

— И все-таки по поводу уходящего правительства…

— Что касается правительства — уходит оно или не уходит, легитимно или не легитимно такое поведение, во-первых, мы абсолютно не уверены, что правительство все целиком и уйдет, и ответственность не ляжет на кого-то нового. Во-вторых, это линия не правительства, потому что правительство — давно, в общем-то, технический аппарат, политические решения принимаются президентом, который подождал выборов, понял, что он поддерживается большинством населения, и теперь предпринимает то, что экономически было неизбежно. Повторяю еще раз: целый ряд других непопулярных мер тоже нам катит в глаза.

В числе всего прочего на совещании правительства рассматривались также возможности введения налога с продаж, отмены льгот по НДС для социальных товаров и повышение НДС при снижении страховых социальных взносов. Обо всех этих мерах также говорилось еще до выборов.