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Учебное парусное судно «Паллада» вышло в первый рейс 2018 года
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Учебное парусное судно «Паллада» вышло в первый рейс 2018 года 

Prim.News 1 час назад
Он продлится 52 дня.
Учебно-парусное судно Росрыболовства «Паллада» отправилось в первый в 2018 году рейс. В ближайшие полтора месяца парусник пробудет в море и посетит два иностранных порта: Пусан (Республика Корея) и Нагасаки (Япония).
Капитан «Паллады» Сергей Толовиков:
— Учебно-парусное судно «Паллада» 21 марта должно отойти от причала и осуществить свой 140-й учебный рейс по маршруту Пусан — Нагасаки — Пусан — Владивосток. Это учебное плавание. Оно продлится до 11 мая (50 суток). Мы будем принимать участие в фестивале парусных судов в порту Нагасаки, и затем 7 мая курсантский состав и часть экипажа вольётся в состав «Бессмертного полка», акцию проводит наше консульство в порту Пусан.
В первый день плавания мы никого наверх не отправляем, у нас есть уже отработанная схема, как из учеников, просидевших год за партой, сделать моряков. Как раз 50-суточного рейса достаточно, чтобы курсанты получили плавательский ценз и могли сдать на свою первую специальность. Сначала будут тренировки в аудитории, потом на палубе. Думаю, что через 4-6 дней будет осуществляться контрольный подъем мачты, расхождение по реям. По крайней мере, к Нагасаки в середине апреля, мы уже должны быть во всеоружии, чтобы курсанты свободно поднимались наверх, отдавали, ставили, убирали паруса, как настоящие морские волки.
В рейсе курсанты примут участие в праздновании Дня Победы, а также в акции «Бессмертный полк», организованных Генеральным консульством России в Пусане. Как и в прошлом году, курсантский состав и экипаж парусника 7 мая присоединятся к шествию полка. Для этого многие взяли с собой в рейс портреты своих дедов и прадедов. В Японии экипаж и курсанты «Паллады» присоединятся к фестивалю парусных судов «Нагасаки-2018». В порт Владивосток Паллада вернётся 11 мая.
В 2018 году «Паллада» проведет три рейса. А завершит навигацию 2018 года в середине декабря.
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Фото, видео: Валерий Лутор, Prim.News
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