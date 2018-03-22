24 марта жители Обручевского района приглашаются на «Литературную прогулку»

Встречу-беседу о русской литературе в формате прогулки по парку проводит поэт и филолог Данила Давыдов.

Данила Михайлович побеседует с гостями парка о традициях русской усадебной литературы и поэзии. Прозвучат стихи поэтов XIX века, в которых отражаются тончайшие оттенки и переходные состояния неброской, но милой сердцу каждого русского человека природы средней полосы. Весна, когда душа пробуждается от зимней спячки — самое лучшее время для поэзии. Парк «Усадьба Воронцово» ждет гостей. Важно: необходима предварительная запись. Запись на лекцию производится в будние дни с 10:00 до 17:00 по телефону: +7 495 580-26-78. Время и место встречи: 24 марта, 14:00, у центральных ворот. Участие: бесплатно.