Ещё
Дни экологии на «Городской ферме»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дни экологии на «Городской ферме» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
24 и 25 марта 2018 года на «Городской ферме» на ВДНХ пройдут Дни экологии.
Мышки и все обитатели «Фермы» очень переживают по поводу утилизации бытовых отходов, ведь ежедневно люди покупают в магазинах продукты в пластиковых тарах и используют в быту вещи первой необходимости, изготовленные из практичных, но не разлагающихся материалов.
Каждая семья в России ежегодно оставляет после себя больше 1.5 тонн мусора. Поэтому мышки с «Городской фермы» придумали интересную программу: мастер-классы по изготовлению поделок из вторичного сырья; мастер классы по утилизации и сортировке мусора; лекции по экологии и переработке мусора;
А еноты с «Фермы» организуют пункты по сбору вторсырья, чтобы все желающие могли избавиться от ненужной макулатуры и пластика.
В стоимость входного билета входит мастер-класс «Подставка из бумаги» и показ уникальных фильмов о животных и экологии.
Комплексный билет. Детям от 4 лет — 550 рублей. Включает в себя: все активности входного билета и один мастер-класс на выбор.
Комплексный билет. Детям от 4 лет — 800 рублей. Включает в себя: все активности входного билета, один мастер-класс на выбор и катание на ослике.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Фестиваль франкофонии в «Иностранке» Скалодром «El Capitan» Скалодром «Северная стена»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»123
Офицеры МВД подрались на совещании77
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»223
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах40
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение