Дни экологии на «Городской ферме»

24 и 25 марта 2018 года на «Городской ферме» на ВДНХ пройдут Дни экологии.

Мышки и все обитатели «Фермы» очень переживают по поводу утилизации бытовых отходов, ведь ежедневно люди покупают в магазинах продукты в пластиковых тарах и используют в быту вещи первой необходимости, изготовленные из практичных, но не разлагающихся материалов.

Каждая семья в России ежегодно оставляет после себя больше 1.5 тонн мусора. Поэтому мышки с «Городской фермы» придумали интересную программу: мастер-классы по изготовлению поделок из вторичного сырья; мастер классы по утилизации и сортировке мусора; лекции по экологии и переработке мусора;

А еноты с «Фермы» организуют пункты по сбору вторсырья, чтобы все желающие могли избавиться от ненужной макулатуры и пластика.

В стоимость входного билета входит мастер-класс «Подставка из бумаги» и показ уникальных фильмов о животных и экологии.

Комплексный билет. Детям от 4 лет — 550 рублей. Включает в себя: все активности входного билета и один мастер-класс на выбор.

Комплексный билет. Детям от 4 лет — 800 рублей. Включает в себя: все активности входного билета, один мастер-класс на выбор и катание на ослике.