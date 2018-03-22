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Кольская ГМК вложит 200 млн рублей в обновление кранов в рамках масштабной модернизации
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Кольская ГМК вложит 200 млн рублей в обновление кранов в рамках масштабной модернизации 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 22 марта /ТАСС/. Кольская горно-металлургическая компания (ГМК, входит в компанию «Норникель») вложит 200 млн рублей в обновление кранов, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.
"В цехе электролиза никеля (ЦЭН) Кольской ГМК начались работы по замене кранов, стоимость проекта составит около 200 млн рублей", — уточнили в компании. Приобретенное оборудование придет на смену старому, оно изготовлено на одном из предприятий Санкт-Петербурга. Максимальная грузоподъемность каждого крана — 20 тонн. Всего будет установлено восемь мостовых электрических кранов, они предназначены для загрузки и выгрузки электролизных ванн, а также транспортировки никелевой продукции.
Обновление кранового хозяйства — один из элементов модернизации ЦЭН, который является основной площадкой стратегического инвестиционного проекта компании по внедрению технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах, что повысит эффективность и экологичность производства.
Кольская ГМК — ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах «Норникеля» на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.
Никель является основой большинства суперсплавов жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. В Мурманской области находятся одни из крупнейших в стране месторождений содержащих никель руд.
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