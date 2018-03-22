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Когда и где в Екатеринбурге можно увидеть репетиции парада Победы
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Когда и где в Екатеринбурге можно увидеть репетиции парада Победы 

АиФ Урал 57 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге пройдут традиционные мероприятия накануне празднования 9 мая. Военные будут отрабатывать слаженные движения боевой техники. О том, где и когда можно будет увидеть репетиции парада Победы, в четверг, 22 марта, сообщает «АиФ-Урал».
Первая репетиция пройдет уже на следующей неделе — 28 марта. С 9 до 13 часов механизированная группировка войск центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона будет отрабатывать слаженные действия военной техники. Репетиционные действия пройдут на Вторчермете, по улице Новосибирская — от Палисадной до Окружной, по Зенитчиков — от Палисадной до Братской, по улице Патриса Лумумбы от Братской до Военной и по Эксадронной — от Окраинной до Новосибирской второй. При этом на время репетиций движение по этим улицам будет ограничено, так что автомобилистам придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам.
Помимо 28 марта на Вторчермете пройдут еще четыре репетиции — 4, 11, 18 и 24 апреля, коотрые также состоятся в промежутке с 9 до 13 часов. После этого свердловчане смогут увидеть полномасштабную отработку действий военных техники в центре города — на проспекте Ленина, в районе площади 1905 года. Репетиции пройдут ночью 27 апреля, 2 и 4 мая. В связи с этим движение будет перекрываться с 18 до 4 часов по маршруту следования войск. Ограничение будет вводиться на проспекте Ленина — от Луначарского до Репина, на улице Репина — от проспекта Ленина до Малышева, на 8 марта — от Малышева до Бориса Ельцина и на улице Бориса Ельцина от 8 марта до Челюскинцев.
Кроме того, начиная с 18 часов, дорожные инспекторы будут осуществлять распорядительно-регулировочные мероприятия и ограничивать движение на улицах, по которым военная техника будет добираться до центра города. Так, ограничения коснутся улицы Окраинной от Палисадной до Дорожной, Дорожной — от Окраинной до Военной, Военной — от Дорожной до Патриса Лумумбы, улицы Патриса Лумумбы — от Военной до Московской, Московской — от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина, улицы Посадская — от Большакова до Пальмиро Тольятти, Пальмиро Тольятти — от Посадской Московской, Репина — от Малышева до проспекта Ленина, улицы Малышева от Московской до Репина и Попова — от Московской до Репина.
Напомним, в начале марто стало известно о том, что на празднование Дня Победы в Екатеринбурге власти планируют потратить 20 млн рублей. Подрядчику предстоит провести огромную работу: организовать ряд акций, митингов и гала-концерт. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 26 марта, а победителя определят на следующий день.
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