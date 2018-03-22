Ещё
В Войковском после зимы отремонтируют 64 кровли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Войковском после зимы отремонтируют 64 кровли 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В рамках весеннего благоустройства в Войковском районе будет проведен ремонт более чем 60 кровельных покрытий. О том, какие работы предстоит выполнить коммунальщикам, рассказал первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгений Демяшевич накануне на встрече с населением.
— Снег скоро растает, и возникнет необходимость в приведении в порядок территории нашего района, — отметил он. — В части эксплуатации многоквартирных домов предстоит провести ремонт кровельных покрытий — всего 64 кровли, также сотрудники коммунальных служб займутся чердачными и подвальными помещениями, выполнят ряд других работ.
По словам замглавы района, в рамках весенних благоустроительных работ во дворах коммунальщики будут восстанавливать газоны, ремонтировать МАФы и урны, пешеходные ограждения. Данные мероприятия планируют выполнить в период с 1 по 30 апреля. (жм)
Управа района Войковский: последние новости
В перинатальном центре на севере Москвы пройдут дни открытых дверей На одной из дорог на улице Клары Цеткин провели локальный ямочный ремонт В родильном доме №27 завершился капремонт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»123
Офицеры МВД подрались на совещании77
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»223
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах40
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение