В Войковском после зимы отремонтируют 64 кровли

В рамках весеннего благоустройства в Войковском районе будет проведен ремонт более чем 60 кровельных покрытий. О том, какие работы предстоит выполнить коммунальщикам, рассказал первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгений Демяшевич накануне на встрече с населением.

— Снег скоро растает, и возникнет необходимость в приведении в порядок территории нашего района, — отметил он. — В части эксплуатации многоквартирных домов предстоит провести ремонт кровельных покрытий — всего 64 кровли, также сотрудники коммунальных служб займутся чердачными и подвальными помещениями, выполнят ряд других работ.

По словам замглавы района, в рамках весенних благоустроительных работ во дворах коммунальщики будут восстанавливать газоны, ремонтировать МАФы и урны, пешеходные ограждения. Данные мероприятия планируют выполнить в период с 1 по 30 апреля. (жм)