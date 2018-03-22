Ни дворян, ни гнезда. В Ярославле памятник культуры нуждается в реставрации

О состоянии памятников культуры и зодчества, расположенных в зоне ЮНЕСКО в центре Ярославля , беспокоятся все, включая международные инстанции, роль Красного Перекопа как «второго исторического центра» города активно дебатируется. Но в забвении у властей — и уже много лет — остаётся один замечательный объект в Новосёлках, на окраине Ярославля, построенный в первой половине XVIII века.

И это несмотря на то, что ансамбль усадьбы Коковцовых относится к числу «вновь выявленных памятников культуры». Такое решение было принято в 2004 году, и, стало быть, объект уже 14 лет обладает правом на защиту и заботу государства. Реалии оказались весьма драматичны и печальны.

Урезали — и забыли

Старинная усадьба Коковцовых — замечательный пример дворянского поместного ансамбля — с момента признания её исторической ценности не отреставрирована, стоит с гнилой крышей и треснувшими стенами. До сих пор усадьба не внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия, потому и финансирования нет. Каким органам власти выгодно бесконечно затягивать решение этой проблемы — вопрос открытый.

В 2016 году проводилась государственная историко-культурная экспертиза, но дело ограничилось «урезанием» в два раза территории вокруг усадьбы: так посчитали нужным эксперты. А замах был на внесение ни много ни мало в реестр объектов федерального значения. Нужно пояснить, что исторический объект включает в себя не только главный дом, но и сводный каскад прудов и конюшню, в которой стояли породистые лошади дворян Коковцовых. Настоящее «дворянское гнездо».

Бывшая фамильная усадьба графа Владимира Коковцова , председателя Совета министров Российской империи в 1911-1914 годах, после Октябрьской революции 1917 года была национализирована, как и многие другие здания. Сначала там была библиотека, потом воинский гарнизон, затем детский сад, но результатом стало превращение части усадьбы в коммунальные квартиры. Карнизы, изразцы и другие элементы первоначального интерьера сохранились на удивление хорошо благодаря бережному отношению жильцов.

До 2009 года на втором этаже усадьбы располагался филиал ДК «Радий», но техническое состояние помещения признали негодным для проведения массовых мероприятий. В доме Коковцовых ставили сценки, танцевали, встречались на музыкальных и поэтических вечерах. Но, когда начала протекать крыша, эту деятельность пришлось остановить — по грустной иронии, как раз в канун празднования тысячелетия Ярославля. В 2016 году дом был признан аварийным и наконец-то расселён.

Примечательно, что флигель был расселён ещё в 2011 году, когда рухнула одна из его стен. Ситуация была настолько угрожающей, что жителей расселили буквально за одну ночь. Несмотря на статус, никто усадьбу не охраняет, кроме неравнодушных общественников-волонтёров. Это основная канва событий, притянувшая к себе много перипетий не столь масштабных и красочных.

Лишь Карабиха — соперник

Тот факт, что усадьбе Коковцовых нужен грамотный и заинтересованный хозяин, который сможет возродить её и создать ещё один полноценный туристический объект, никогда не подвергался сомнению. По оценке архитектора, активиста ВООПИиК Дмитрия Кшукина, «это уникальный комплекс, поскольку в главном доме усадьбы в хорошем состоянии сохранились парадные залы, анфилады комнат, голландские печи с изразцами XVII века, что уникально даже в масштабах России : в нашей области только Карабиха может соперничать по архитектурной и исторической ценности с усадьбой Коковцовых».

Но поскольку власти не проявляли сколь-нибудь серьёзных усилий в этом направлении, то новейшая летопись событий вокруг усадьбы — это в основном частные инициативы и многочисленные попытки общественности предотвратить гибель «вновь выявленного памятника культуры».

Вот только несколько примеров. В феврале 2013 года защитники культурного наследия Ярославля вновь забили тревогу, обратились в мэрию. Ответ был неутешительным: «Каждый год выявляется некоторое количество памятников архитектуры, но денег на их реконструкцию не выделяется. В городском бюджете денег нет даже на консервацию усадьбы».

Уже через пару месяцев добровольцы активно взялись за восстановление усадьбы. Помогли некоторые депутаты муниципалитета Ярославля. В первую очередь обратили внимание на кровлю. Очищали чердачное помещение, выносили мусор. Вскоре волонтёры убедились: без помощи государства трудно, а раз её не предвидится, нужно создавать некоммерческую организацию, которая займётся сбором средств на восстановление усадьбы. Структура возникла, новые угрозы, тем не менее, не замедлили возникнуть.

«С помощью учащихся двух школ микрорайона (№ 28 и 68) мы проводим сезонные субботники по очистке и благоустройству прилегающей к прудам и зданию территории. Осенью 2016 года был выполнен ремонт крыши при поддержке депутатов муниципалитета, после чего своими силами отремонтировали обвалившиеся потолки в основных залах, — отмечала заместитель председателя фонда «Содействия возрождению усадьбы Коковцовых» Надежда Комарова. — Но сокращение территории объекта культурного наследия в два раза не может не волновать. Вся жилая застройка, которая займёт территорию бывших теплиц, исказит ландшафт, а ведь он составляет ценность этого места. Застройка же на территориях, выведенных из границ объекта культурного наследия, приведёт к гибели и так находящейся в плачевном состоянии усадьбы».

«Усадьбу просто вытопчут»

Проект застройки, изрядно потрепавший нервы защитников объекта, обсуждался в середине 2016 года на публичных слушаниях в администрации Фрунзенского района Ярославля. В зелёной зоне должны, по представленному проекту, вырасти многоэтажные жилые дома с помещениями на первых этажах под ведение коммерческой деятельности, гаражный комплекс и все прочие атрибуты нового микрорайона.

«Градозащитники надеялись, что, когда усадьба Коковцовых будет включена в реестр объектов культурного наследия, появится возможность разработать «Проект зоны охраны усадьбы» для территории, которая в 2015 году была включена в городскую черту, — пояснила член Союза архитекторов РФ градозащитник Ольга Мазанова. — Цель разработки проекта — понизить этажность микрорайона. Ещё в 2014 году общественность предложила внести изменения в правила землепользования, чтобы разделить территорию на две зоны — рекреационную, прилегающую к реке Дунайке, а оставшуюся землю отдать под застройку домами не выше четырёх этажей. Но проект планировки микрорайона на 158 тыс. жителей был утверждён вопреки протестам: чиновники постоянно отфутболивают предложения, стоят насмерть, чётко соблюдая интересы застройщиков. Что останется от усадьбы? Её просто вытопчут!»

Этим голосованием ярославцы одобрили нахождение рядом с памятником истории и архитектуры, по счастью сохранившимся до наших дней, огромной новостройки. Как уверяли инициаторы застройки, парк рядом с усадьбой станет прекрасным местом отдыха. Но в то же время взять на себя обязательства по восстановлению старинной усадьбы едва ли захотят прагматичные представители бизнеса.

Депутаты областной думы, кстати, уже обсуждали вопрос пару лет назад и отказали в выделении 20 млн руб. на реставрацию усадьбы Коковцовых. Сейчас на это денег по-прежнему нет, а в здании появились трещины, которые видно изнутри и снаружи.

Не помогло и нововведение, о котором в последнее время много говорится в нашем регионе. Недавно выяснилось, что в областной проект «Решаем вместе» усадьба не попала. Жители Фрунзенского района Ярославля на предварительном голосовании выбрали иные приоритеты: парк Судостроителей, парк Победы на Липовой горе и аллею на улице Ньютона.

В самом конце прошлого года здание на Пригородной, 24, внесли в план приватизации на 2018 год. Усадьбу продают по начальной стоимости в 12 млн руб. Вывод угрожающе прост: Ярославль может потерять уникальный архитектурный ансамбль XVIII века, если не принять быстрые и решительные меры к его спасению.

Из истории рода Коковцовых

Первым хозяином усадьбы в конце XVIII века стал Николай Иванович Коковцов. Он был председателем Ярославской палаты гражданского суда. При его деятельном участии с разрешения ярославского наместника Мельгунова начал печататься первый в России провинциальный журнал «Уединённый пошехонец».