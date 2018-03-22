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Красавица с полными бедрами стала звездой спортивного телеканала
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Красавица с полными бедрами стала звездой спортивного телеканала 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ослепительная красотка с крутыми бедрами и подтянутой фигурой стала звездой спортивного телеканала. Передача Лэйни Фриц бьет все рейтинги — можно ли для мужчин придумать что-то более крутое, чем девушка с такими формами, которая прекрасно разбирается в спорте?
Звезда Лэйни взошла очень быстро. Еще пару лет назад девушка всего лишь продвигала студенческий спортивный канал в соцсетях.
Публикация от Lainie Fritz (@lainiefritz) 1 Мар 2018 в 7:29 PST  Затем ее заметили рекруты из WCBD News и Лэйни стала репортером. Теперь же ее имя стоит в списке лучших спортивных обозревателей США.
Публикация от Lainie Fritz (@lainiefritz) 8 Фев 2018 в 6:39 PST  По данным независимых источников, в месяц эта красотка зашибает примерно 40 тысяч долларов. Судя по всему, Лэйни уделяет работе большую часть времени.
Публикация от Lainie Fritz (@lainiefritz) 11 Дек 2017 в 5:01 PST  Публикация от Lainie Fritz (@lainiefritz) 21 Янв 2018 в 8:16 PST  А что это значит? Скорее всего, она одинока и не спешит связать себя узами серьезных отношений.
Публикация от Lainie Fritz (@lainiefritz) 10 Сен 2017 в 3:09 PDT  В последнее время телеведущии вообще радуют глаз. Янет Гарсия, к примеру, на днях станцевала в прямом эфире тверк. А вот эти близняшки-фитоняшки вполне могут начать карьеру на телевидении.
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