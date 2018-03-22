Ещё
Самые интересные события Нижнего Новгорода 21 марта 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самые интересные события Нижнего Новгорода 21 марта 2018 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Самыми значимыми событиями дня нашего города, по мнению редакции, стали:
1. Трещина на очередном мосту Нижнего Новгорода. Это уже второй случай за последние 2 месяца.
2. Установка видео-камер, которые будут следить за работой коммунальных служб города. Власти города уверены, что данная мера существенно повысит качество коммунальных работ.
3. Очередное убийство на почве ревности в Нижегородской области. Проишествие привлекло особое внимание, потому что зачинщиком оказалась женщина.
4. Известный своими «перекачанными» руками блогер, известный как «Руки Базуки» опубликовал странный пост. Что это: правда или вымысел, чтобы собрать побольше просмотров?
5. Дни Португалии стартовали в Нижнем Новгороде. Нас ждут удивительные открытия невероятной страны.
А легко и с юмором Вы можете посмотреть наш дайджест самых интересных событий 21 марта в Нижнем Новгороде в видео-формате:
Vgoroden.ru: последние новости
На двух мостах трассы М-7 в Нижегородской области временно ограничат движение Обыски прошли в особняке руководителя ФНС по Приокскому району Владимир Панов проголосовал на выборах Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»123
Офицеры МВД подрались на совещании77
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»223
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах40
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение