Самые интересные события Нижнего Новгорода 21 марта 2018

Самыми значимыми событиями дня нашего города, по мнению редакции, стали:

1. Трещина на очередном мосту Нижнего Новгорода. Это уже второй случай за последние 2 месяца.

2. Установка видео-камер, которые будут следить за работой коммунальных служб города. Власти города уверены, что данная мера существенно повысит качество коммунальных работ.

3. Очередное убийство на почве ревности в Нижегородской области . Проишествие привлекло особое внимание, потому что зачинщиком оказалась женщина.

4. Известный своими «перекачанными» руками блогер, известный как «Руки Базуки» опубликовал странный пост. Что это: правда или вымысел, чтобы собрать побольше просмотров?

5. Дни Португалии стартовали в Нижнем Новгороде. Нас ждут удивительные открытия невероятной страны.

А легко и с юмором Вы можете посмотреть наш дайджест самых интересных событий 21 марта в Нижнем Новгороде в видео-формате: