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Дворкович предостерег от избыточных ожиданий в результате проверок производителей молока
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Дворкович предостерег от избыточных ожиданий в результате проверок производителей молока 

Rambler News Service 1 час назад
Текущие проверки производителей молока позволят выработать эффективную методику контроля качества продукции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в Российском экономическом университете имени Плеханова. По его словам, проверки не должны вызывать избыточного ажиотажа.
«Здесь не должно быть какого-то ажиотажа и избыточных ожиданий, но нам нужно понять, какие методы более эффективны. Я думаю, скоро появятся методы, которые позволят без лишних затрат времени убеждаться в качестве продукции», — сказал вице-премьер.
Дворкович также объяснил, почему Россия проводит проверки молока.
«Потому что исследования показывают наличие существенного процента некачественной продукции. Мы решили провести пилотную проверку с использованием разных технологий разными контрольными органами и независимыми оценщиками», — пояснил он.
Ранее Россельхознадзор планировал ввести запрет на ввоз молока из Белоруссии из-за нарушений, затем ведомство отказалось от этой меры. Вместо этого Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за молочным сырьем, поступающей в Россию с ряда белорусских предприятий.
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