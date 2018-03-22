Дворкович предостерег от избыточных ожиданий в результате проверок производителей молока

Текущие проверки производителей молока позволят выработать эффективную методику контроля качества продукции, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович , выступая в Российском экономическом университете имени Плеханова. По его словам, проверки не должны вызывать избыточного ажиотажа.

«Здесь не должно быть какого-то ажиотажа и избыточных ожиданий, но нам нужно понять, какие методы более эффективны. Я думаю, скоро появятся методы, которые позволят без лишних затрат времени убеждаться в качестве продукции», — сказал вице-премьер.

Дворкович также объяснил, почему Россия проводит проверки молока.

«Потому что исследования показывают наличие существенного процента некачественной продукции. Мы решили провести пилотную проверку с использованием разных технологий разными контрольными органами и независимыми оценщиками», — пояснил он.