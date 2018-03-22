Насосы, щелочь, аэрация: как очищают Балтийское море

22 марта — День охраны окружающей среды Балтийского моря. Еще двадцать лет назад оно считалось самым грязным в мире. Но сейчас его воды очищают сразу несколько современных комплексов. Прежде чем попасть в залив, вода проходит разные этапы очистки. С процессом ознакомился корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

Часть Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга проходит прямо над Финским заливом. Вся грязь, химикаты, реагенты, которыми обрабатывается трасса, раньше стекала прямо в Балтику.

Семь лет назад появился современный комплекс, который очищает загрязненную воду, стекающую с проезжей части.

«Вода по трубе поступает в резервуар, из которого перекачивается водоотливными насосами в очистные сооружения», — рассказал ведущий инженер Игорь Пушкин.

Сначала стоки поступают в огромный бассейн, где отстаиваются около 20 минут. За это время самые большие частицы реагентов оседают на дне. Далее вода поступает в огромные баки с химикатами.

«В первую емкость добавляются коагулянты, флокулянты, щелочь для лучшего осаждения примесей. Здесь идет основное осаждение примесей, они выпадают в осадок», — пояснила инженер-технолог Людмила Моносова.

Очищенную жидкость аэрируют, то есть насыщают кислородом. И уже потом отправляют на фильтры.

Весь процесс очистки занимает чуть больше 30 минут. Вода из мутной превращается в прозрачную. Таких очистных сооружений на дамбе три — они обрабатывают в час 100 кубометров воды.

Этот комплекс позволил России выполнить свои обязательства перед Хельсинкской комиссией по охране природных систем Балтийского моря. А Петербург покинул список главных загрязнителей.

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