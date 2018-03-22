Ещё
Насосы, щелочь, аэрация: как очищают Балтийское море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Насосы, щелочь, аэрация: как очищают Балтийское море 

Мир24 1 час назад
22 марта — День охраны окружающей среды Балтийского моря. Еще двадцать лет назад оно считалось самым грязным в мире. Но сейчас его воды очищают сразу несколько современных комплексов. Прежде чем попасть в залив, вода проходит разные этапы очистки. С процессом ознакомился корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.
Часть Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга проходит прямо над Финским заливом. Вся грязь, химикаты, реагенты, которыми обрабатывается трасса, раньше стекала прямо в Балтику.
Семь лет назад появился современный комплекс, который очищает загрязненную воду, стекающую с проезжей части.
«Вода по трубе поступает в резервуар, из которого перекачивается водоотливными насосами в очистные сооружения», — рассказал ведущий инженер Игорь Пушкин.
Сначала стоки поступают в огромный бассейн, где отстаиваются около 20 минут. За это время самые большие частицы реагентов оседают на дне. Далее вода поступает в огромные баки с химикатами.
«В первую емкость добавляются коагулянты, флокулянты, щелочь для лучшего осаждения примесей. Здесь идет основное осаждение примесей, они выпадают в осадок», — пояснила инженер-технолог Людмила Моносова.
Очищенную жидкость аэрируют, то есть насыщают кислородом. И уже потом отправляют на фильтры.
Весь процесс очистки занимает чуть больше 30 минут. Вода из мутной превращается в прозрачную. Таких очистных сооружений на дамбе три — они обрабатывают в час 100 кубометров воды.
Этот комплекс позволил России выполнить свои обязательства перед Хельсинкской комиссией по охране природных систем Балтийского моря. А Петербург покинул список главных загрязнителей.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Следственный комитет начал проверку отравления в Волоколамске Историки из пяти стран обсудят в Минске трагедию в Хатыни Врачи будут дежурить в Волоколамске из-за жалоб на полигон «Ядрово»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»125
Офицеры МВД подрались на совещании79
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»223
С IKEA можно попрощаться4
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах43
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
00:34
На Поклонной горе запустят цветочные часы
Новости Москвы
00:30
Фанатам разрешат бесплатно помыться на вокзалах
Новости Москвы
03:15
Открылись три новые станции метро
Новости Москвы
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение