Готов ли ваш садовый инвентарь к дачному сезону: весенняя перекличка

Ах, как тяжело дачнику зимой! Грустно ему в городе, тоскливо без простора и свежего воздуха. Залежался на уютных диванах, засиделся за праздничными столами — мозоли с ладоней сошли, спина от земных поклонов отвыкла. И душа не на месте — как там любимые секаторы, лопаты и грабельки зиму коротают без хозяина?

Весна — самое время провести перекличку своего садового инвентаря

Если дачник определил инструмент и инвентарь на зимнее хранение по всем правилам, волноваться ему не о чем — все будет в порядке. Ну а если бросил своих верных помощников на произвол судьбы, оставил без защиты и укрытия — результат ждет плачевный. В любом случае предлагаю вам провести весеннюю инвентаризацию, ведь лучше сейчас проверить инструменты, чем в разгар сезона опомниться, что у вас нет рабочей лопаты.

Лопата

Без универсальной штыковой лопаты ни один дачник обойтись не сможет. Вскопать грядку, подготовить посадочную яму, выкорчевать пень — без нее никуда. Еще одно интереснейшее занятие — разрыть кротовую нору. Оно абсолютно бесполезное (до крота добраться вряд ли получится), но весьма и весьма увлекательное. Видела своими глазами, как вполне солидные дачники, охваченные охотничьим азартом, в считанные минуты перелопачивали внушительный участок огорода. А для выкапывания ям при посадке деревьев и кустарников, а также при установке столбов под забор удобно пользоваться штыковой лопатой прямоугольной формы.

Без универсальной штыковой лопаты в саду придется сложно

У штыковой лопаты есть сестры: совковая (тоже желательно в хозяйстве иметь) и снегоуборочная (пригодится, если вы бываете на даче зимой).

Проверяем готовность к работе

Доставая лопату из зимней ссылки обратите внимание на остроту лезвия — некоторым умельцам для заточки достаточно обычного напильника, другие пользуются болгаркой. Но с современной лопатой крупного производителя обращение должно быть немного иное: если у нее есть закаленная кромка (об этом нужно спросить в магазине при покупке), заточке инструмент не подлежит. Да и не потребуется заточка таким лопатам, так как остроту лезвие не потеряет очень долго. Если вы обнаружите на полотне легкую ржавчину, образовавшуюся за зиму, не стоит пытаться ликвидировать ее — в процессе перекопки огорода она сойдет сама собой. А вот с серьезно проржавевшей лопатой придется попрощаться. Вернуть былую гладкость ей вряд ли удастся.

В дачном хозяйстве нужны три лопаты: совковая, штыковая и штыковая прямоугольная

Чтобы лопата дожила до весны, нужно позаботиться об этом еще осенью. Чистота важна для всех: для человека она — залог здоровья, а для инструментов — гарант долгой жизни. Поэтому тщательная осенняя очистка от пыли и грязи — обязательное условие. Металлические части перед закладкой на хранение нужно смазать машинным маслом или солидолом, деревянные — любым растительным маслом (в идеале льняным). Важное замечание: обрезиненные участки рукояток смазывать не надо, это может их испортить.

Вилы — многофункциональный инструмент. Ими можно перекапывать грядки, копать картошку (морковь, свеклу и другие корнеплоды), метать сено в стога, прокалывать дернину газона. Конечно, это дело привычки, и многим наверняка удобнее пользоваться лопатой, но озвучу и свое мнение: плотный чернозем (особенно влажный) перекапывать вилами гораздо легче и быстрее. Не всегда у нас есть возможность выжидать подходящую погоду и благоприятные условия для работы, поэтому я не один деревянный черенок загубила, пытаясь вывернуть ком земли побольше.

Вилы с металлическим черенком оказались более долговечными, чем с деревянным

Справедливо рассудив, что так дальше дело не пойдет (то ли черенки стали донельзя хлипкие выпускать, то ли грунт у меня слишком тяжелый, то ли силушку богатырскую девать некуда), решила обзавестись новенькими вилами с металлическим черенком. Такой инструмент долговечный, точно не сломается. Сразу скажу, я ими весьма довольна, а продавцы деревянных черенков на нашем рынке в печали — потеряли постоянного покупателя.

Правила подготовки вил к зимовке те же, что и для лопаты

Проверяем готовность к работе

Правила подготовки к зимовке те же, что и для лопат. Если вы храните вилы в вертикальном положении, зубцы однозначно должны быть обращены к стене, если в горизонтальном — к полу. Желательно определить их в самый дальний угол, чтобы не задеть нечаянно — очень опасный инструмент. Если весной вы обнаружите на деревянном черенке трещины, то его лучше заменить, так как неровности на поверхности сулят никому ненужные мозоли. А вот небольшие заусенцы и задиры, появившиеся за зиму, можно ликвидировать при помощи мелкой наждачной бумаги, предназначенной для финальной полировки.

Грабли

Тяжелыми граблями с острыми металлическими зубьями удобно разбивать комья земли после перекопки или посадки картошки. Удобно, но трудно — долго не помашешь. Несмотря на это, такие грабли в любом хозяйстве нужны. Главное, не забывать о коварстве огородного инструмента. Я всегда думала, что наступают на грабли только растяпы — ну как можно их не заметить?! И тоже наступила однажды… винить было некого — сама грабли там положила. Больно было так, что из глаз посыпались искры и полились слезы. Так суровый грабельный нрав запомнила на всю жизнь, надеюсь, второго урока не потребуется.

Суровые дачные грабли помогут разбороновать и выровнять грядку

Проверяем готовность к работе

Вообще весь крупный садовый инструмент, и грабли в первую очередь (из-за их вполне реальной травмоопасности), лучше просто так не разбрасывать в сарае, а хранить с мерами предосторожности. Вариаций систем хранения великое множество: от креплений на стене, до напольного ящика с пазами. Если за зиму грабли проржавели, попробуйте пройтись WD-40. Это антикоррозийное средство, обычно используемое в автомастерских, отлично помогает привести в божеский вид садовые инструменты. Распылите его на заржавевшую поверхность, подождите и протрите тряпочкой — ржавчина сойдет. Также избавиться от ржавчины поможет «NEOMID 570 антиржавчина». Раствор наносят на 20-30 минут, а потом смывают.

Веерные грабли

Работать такими чудо-грабельками сплошное удовольствие, о котором лет 20 назад дачники и мечтать не могли. Удобные, практичные: и вычесать газон, и собрать сено, и сгрести опавшие листья — для всего годятся. Мне нравятся именно такие — с регулируемой шириной захвата и расстоянием между зубьями. Это очень удобно. И характер у них легкий, не то что у некоторых…

Телескопические веерные грабли с выдвижной ручкой — настоящая находка для дачника

Проверяем готовность к работе

Ржавеют веерные грабли редко, а вот погнутые зубья — проблема животрепещущая. Если по весне вы обнаружите, что инструмент на складывается и не расправляется как нужно, есть единственно правильный выход — отправиться за новым в магазин. Любые попытки выпрямить тонкие зубцы будут временной мерой. Трудиться на даче таким инструментом вы сможете не долго, так как после выпрямления зубцы становятся более ломкими. Поэтому мой вам совет: при обнаружении дефектов у веерных грабель, не скупитесь и сразу отправляйтесь за новыми. А уж новые берегите, как зеницу ока.

Тяпки и плоскорезы

В руках опытного дачника, поднаторевшего в различных полевых работах, тяпка может стать практически чем угодно. Ею можно рыхлить, полоть, окучивать, рыть неглубокие ямки или траншеи, разбивать комья земли, наклонять ветки с самыми спелыми яблоками или сливами, сгребать выполотую траву. А еще она может быть использована как орудие устрашения для забредших на участок собак. Замечено: коты боятся веника, а собаки — тяпки.

В руках опытного дачника тяпка может стать практически чем угодно

Проверяем готовность к работе

Осенью тяпки и плоскорезы нужно было вымыть и вытереть насухо, металлические части обработать смазочным материалом, деревянные — растительным маслом. Пластиковые ручки в дополнительной обработке не нуждаются, достаточно очистить их от грязи, помыть и хорошенько высушить. Если все было сделано верно, то в мае вам останется просто достать любимый инструмент. Только предварительно ему нужно будет вернуть былую остроту, чтобы работа спорилась.

Перед началом дачного сезона не забудьте заточить тяпку и плоскорез

Что точно никогда не стоит делать — это обрабатывать деревянные поверхности лаком. После покрытия инструменты смотрятся просто божественно — красивые, сверкающие, как будто только что из магазина. Однако через некоторое время слой нанесенного лака начнет трескаться. Работать такой тяпкой вы уже не сможете, лак будет ранить руки даже через перчатки. Если хотите в этом сезоне обновить инструмент, могу посоветовать обработать его олифой, предварительно отполировав наждачной бумагой. Эффект вас приятно удивит.

Мелкий садово-огородный инструмент

Да-да, дорогие коллеги-огородники, и в сельской жизни без ювелирной работы не обойтись. Хорошо, если дачный участок большой, можно не скупиться на землю под клумбы, не теснить рассаду при посадке, тогда и полоть будет легко — маши себе тяпкой во все стороны, не опасаясь снести головы соседним растениям. А если цветничок миниатюрный, тут особый инструмент нужен. Крохотная мотыжка с узким полотном (между стебельками ухитриться прополоть-взрыхлить), малюсенькие грабельки (разровнять землю после прополки, навести красоту), совочек (грунт подсыпать, мульчу, удобрения).

Чаще всего мы теряем в саду мелкий инструмент

Проверяем готовность к работе

И здесь все то же: вымыть, хорошо просушить, металлические части защитить от влаги смазочными материалами. Совет: при очистке инструмента не пользуйтесь агрессивными моющими средствами. Лучше воды с щеткой ничего не найти. Замачивать инструмент тоже не желательно, после такой процедуры ржавчина не заставит себя ждать. Чаще всего при инвентаризации обнаруживается недобор мелкого садового инвентаря — именно его чаще всего теряют в саду. При покупке новых совочков и грабелек выбирайте инструмент с цельнолитым корпусом (если предпочитаете пластиковые ручки) или приятными на ощупь обрезиненными рукоятками. Также отлично зарекомендовал себя инструмент с рабочей частью из цельнолитого алюминиевого сплава: не ржавеет, не нуждается в смазке при закладке на зимнее хранение.

Набор для посадки луковичных и рассады

Такой посадочный комплект — поистине бесценное приобретение для тех, кому приходится высаживать не десяток луковиц, а сотню. Прочным посадочным конусом с удобной ручкой можно быстро и легко подготовить лунки, а мини-грабельками — загрести посадки и аккуратно выровнять поверхность грядки.

Все луковичные, в том числе чеснок и даже лук, быстрее и удобнее сажать при помощи конуса

Я всегда высаживаю много чеснока (для заготовки впрок стрелок и молодых головок), и в начале работы энтузиазм на высоте: место под посадку энергично рыхлится тяпкой, намечается бороздка, шнурочек натягивается, зубки практически на одинаковом расстоянии друг от друга, дело спорится. Но работа эта очень нудная — без приспособлений устаешь быстро, и вскоре маринованные стрелки не кажутся такими уж вкусными, и не очень-то их и хочется… Стоит ли так мучить себя, если можно легко избавиться от страданий, и цена вопроса не так уж велика?

Посадочный набор пригодится для весенней и осенней посадки луковичных

Проверяем готовность к работе

Посадочный инвентарь должен находиться в чистоте, сухости, с защитой от коррозии — даже если металл нержавеющий, я бы смазала на всякий случай, уж очень удобные инструменты, не хотелось бы рисковать.

Секатор

Садовод без надежного секатора как без рук! А рук в садовом деле слишком много не бывает, поэтому пригодятся разные инструменты. Смотрите, разве можно обойтись на даче без таких секаторов:

для цветов;

с прямым резом;

с наковальней;

с храповым механизмом;

прививочный;

для бонсай и топиари.

В садовом хозяйстве без секатора как без рук В садовом хозяйстве без секатора как без рук Осталось только выбрать подходящие экземпляры, а потом поделиться впечатлениями о том, каковы они деле. О том, как выбрать верного друга для обрезки ветвей, читайте в статье Какой он, идеальный секатор: 11 советов по выбору от профессионала.

Проверяем готовность к работе

Основная задача — хорошо вычистить (сок растений и пыль иногда образуют весьма труднорастворимую субстанцию, но от нее однозначно нужно избавиться) и просушить. Хранить секатор нужно только в открытом положении: пружина, которая долго находилась в сжатом состоянии, уже не будет так эффективно работать.

Кусторез

Он должен быть надежным, потому что обрезать мы будем не только кустарники, но и довольно толстые ветви — это уж как пить дать! И удобным, чтобы мы не утомились раньше времени. А еще кусторез должен быть легким — не хватало устать еще на подготовительных этапах работы, таская тяжелый инструмент.

Хороший кусторез должен быть надежным, удобным, легким и острым

Проверяем готовность к работе

И последнее: каким должен быть кусторез, чтобы его можно было без зазрения совести назвать отличным? Правильно, острым. Поэтому достаем кусторез из сарая и проверяем его лезвия. На них не должно быть ржавчины, остатков растений (о чистоте нужно было позаботиться еще осенью) и каких-либо засечек. Любое несовершенство на металлической поверхности ухудшает рез. Поэтому, вооружившись напильником, наждачной бумагой, закрепленной на деревянном бруске, или специальным приспособлением для заточки, доводим поверхность до идеала. Предварительно кусторез нужно раскрутить, так затачивать лезвия гораздо удобнее.

Пила в хозяйстве нужна однозначно. И пусть на вашем участке еще нет ни одного дерева (пилить вроде и нечего), но пилу покупайте обязательно. Кто знает, в какой момент она понадобится: на шашлыках, при строительстве дачного душа или сооружении новой скамейки.

Даже если у вас нет обширного плодового сада, нуждающегося в обрезке, пила вам все равно пригодится

Проверяем готовность к работе

С пилой придется знатно повозиться, но вы справитесь. Во-первых, зубья надо отмыть от сока и смол растений. Во-вторых, их нужно заточить и развести. Заточку проводят трехгранным напильником, зафиксировав пилу в тисках лезвием вверх. Развести зубья будет немного сложнее — тут потребуется навык и особое приспособление. Инструмент, который обрел былую остроту, нужно густо смазать солидолом или машинным маслом. В таком состоянии пила будет находиться до тех пор, пока не потребуется в хозяйстве. Если все сделать правильно, то никаких проблем весной вы не обнаружите.

Опрыскиватель

Да-да, знаю, что всем садоводам хотелось бы, чтобы опрыскиватель не потребовался. Жаль, но вредители не разделяют эту чудесную точку зрения: как только потеплеет, они, голодные и злые после зимы, полчищами ринутся на наши растения. И будут атаковать их все лето. К этому прибавьте возбудителей болезней, от которых тоже никто не застрахован. Поэтому очень желательно обзавестись не одним опрыскивателем: для локальных обработок можно приобрести компактный ручной объемом 2 л, для деревьев и кустарников подойдет ранцевый вариант объемом 12 л, а для серьезного противостояния, например для большого плодового сада, понадобится опрыскиватель объемом 16 л и более. Хорошо, если такой внушительный опрыскиватель будет на колесиках, так его гораздо удобнее перемещать. Кстати, не мешало бы купить отдельный для внекорневых подкормок — на душе как-то спокойнее, если вы знаете, что инсектициды и фунгициды на плоды точно не попадают.

Что может быть лучше опрыскивателя? Только три опрыскивателя!

Проверяем готовность к работе

Весной с вовремя убранным и приведенным в порядок опрыскивателем ничего делать не нужно — достал себе и начинай ранневесенние обработки. Все необходимое внимание ему придется уделить в конце сезона. Опрыскиватель нужно разобрать, хорошенько промыть от рабочих растворов, трубки продуть как следует, дать всем деталям высохнуть. Распылительные наконечники рекомендуется хранить в защищенном от пыли месте, но так, чтобы потом из было реально найти. Проверенный способ: сложить детали в отдельный пакетик и положить его внутрь опрыскивателя, чтобы они точно не потерялись.

Опрыскиватели бывают разные: ручной, ранцевый и на колесиках

Список инструментов, которые могут пригодиться садоводу и огороднику, можно продолжать и продолжать. Кому интересно, могут заглянуть в более полный перечень, который составили дачники со стажем, каждый пункт проверен в непростых условиях загородной жизни — ничего лишнего нет. А от себя могу добавить: хороший инструмент — надежный помощник дачника. Сумели найти тяпку или кусторез по душе — берегите их, и друзьям расскажите — не только вам добротные инструменты пригодятся.