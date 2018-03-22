Последнее китайское предубеждение. Проект Амазарского ЛПК в Забайкалье остался без финансирования из КНР

«Амазарский проект можно считать предвестником того, как будет развиваться китайская инициатива „Шелкового пути“ на российской территории, — заявил »ФедералПресс» российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов . — И перспективы здесь крайне тревожащие».

Эколог убежден, что российские чиновники готовы практически на все ради привлечения китайских денег. «Хотите построить плотину на нашей реке — стройте, — отметил Александр Колотов. — Не хотите проходить экологическую экспертизу — не проходите. Не желаете общаться с местными жителями и привлекать их на проект — пожалуйста, не общайтесь и завозите к нам своих китайских рабочих».

В прошлом году несколько известных российских экологических организаций, среди которых экологическая коалиция «Реки без границ», Гринпис России и ряд других природоохранных организаций, обратились к руководству Шэньчженьской фондовой биржи и в концерн ZJR с письмом, в котором изложили свои сомнения в социально-экологической проработанности проекта Амазарского ЛПК. Девять месяцев потребовалось китайскими чиновниками для изучения вопроса, после которого концерн ZJR отказался от размещения на бирже акций проекта лесопромышленного комплекса в Забайкалье.

Сам проект создания ЛПК появился в 1999 году, когда Народное правительство провинции Хэйлунцзян предложило вариант решения проблемы нехватки древесины и продуктов ее переработки, которая возникла после того, как на территории КНР были введены природоохранные запреты на промышленные рубки в естественных лесах. В октябре 2005 года строительство Амазарского целлюлозного завода, который должен был разместиться в 800 км от Читы , был одобрен администрацией области. Площадка для его строительства нашлась в шести километрах южнее поселка Амазар Могочинского района на территории, где раньше располагалась воинская часть.

Первый камень Амазарского ЛПК, в строительство которого планировали вложить около 600 млн долларов завода две китайские компании, был заложен губернаторами пограничных провинций в 2005 году. Позже произошла смена инвесторов, и несколько раз менялись объемы финансирования, а также сроки запуска предприятия. Однако Амазарский лесопромышленный комплекс всегда оставался проектом со 100-процетными китайскими инвестициями, который помимо того, что должен был заготавливать более 2 миллионов кубометров древесины в год, включал в себя создание лесопильных цехов и производство дешевой небеленой целлюлозы. С российской стороны проект курировала управляющая компания ООО ЦПК «Полярная».

Весной прошлого года губернатор Забайкальского края Наталья Жданова назвала проект Амазарского ЛПК в числе семи крупных инвестиционных проектов, ориентированных на привлечение китайского капитала. По ее словам, ввод их в действие позволит увеличить объемы производства промышленной продукции в регионе на 45%. «Основные ожидания в части увеличения поступления иностранных инвестиций из КНР связаны с завершением строительства Амазарского лесопромышленного комплекса и созданием на его базе промышленного парка», — утверждала губернатор, выступая в Москве на международной конференции «Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений».

В ноябре прошлого года Наталья Жданова, пытаясь разобраться с причинами переноса срока запуска предприятия, лично посетила строительную площадку Амазарского целлюлозного завода. Тогда она заявила, что регион будет добиваться, чтобы проект заработал на полную мощность, обещая представить его на площадках Минпромторга Минтранса России.

В то же время вокруг проекта фигурировало немало слухов о том, что китайский концерн недоволен качеством древесины, которая должна использоваться при производстве целлюлозы. Одновременно появлялась информация о том, что инвестор лоббирует строительство нового моста через Амур, а также возобновления работы ранее закрытых нескольких пограничных автомобильных переходов, которые действовали в глухой тайге в качестве канала вывоза леса из Забайкалья в Китай. По мнению экологов, введение в строй таких погранпереходов могли бы «серьезно увеличить риски деградации лесов и рек Забайкальского края, а также подчинить развитие удаленных районов российского региона задачам китайских соседей».

В 2013 году общественные экологические организации и специалисты провели экспертизу проекта Амазарского ЛПК, выводы которой оказались неутешительными. Выяснилась не только сомнительность технико-экономической обоснованности проекта, но и были выявлены риски в отношении разрушения ценнейших девственных лесов вдоль пограничных рек Амур и Аргунь. Ряд специалистов увидели в проекте крайне опасный прецедент строительства гидроузла, который «создавался в интересах соседнего государства без необходимой экологической экспертизы».

«Впервые в современной России иностранной фирмой построен промышленный гидроузел на крупной реке, полностью нарушающий экологические взаимосвязи в водном бассейне площадью более 10 тысяч квадратных километров, — считает международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов . — Более того, перекрывшая в конце прошлого года реку Амазар плотина построена без экологической экспертизы и обсуждения с местными жителями».

По мнению эколога, плотина нарушила пути миграции около 20 видов местных рыб и поставила под угрозу уничтожения крупнейшую на Верхнем Амуре популяцию сибирского тайменя, внесенного в международную и краевую Красную книгу. «Так называемый „рыбоход“ построен в Амазарской плотине по устаревшей технологии, — отметил Евгений Симонов. — Он был создан для снижения платежей за ущерб водным биологическим ресурсам, а его эффективность до сих пор не подтверждена научным мониторингом».

Похоже новость о решении китайского концерна застала врасплох власти Забайкальского края, столько сил положивших для реализации проекта. Пока молчит руководство целлюлозно-промышленного комбината «Полярная», а представители министерства экономического развития Забайкальского края уже заявили журналистам, что им ничего не известно об отказе от размещения акций лесопромкомплекса.

Экологи, положительно оценившие решение концерна ZJR, уже призвали правительство Забайкальского края, Банк развития Китая и китайскую компанию «Хэйлунцзян-Синбан» пойти дальше, остановив поиск любого другого источника финансирования проекта Амазарского ЛПК и пограничного мостового перехода «Покровка-Логухэ».