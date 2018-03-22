«Хочу все знать»: Как прошел первый день марафона?

Вчера в коньковской библиотеке № 180 стартовал познавательный марафон «Хочу все знать». Первый день прошел при полном аншлаге. Школьники, родители, учителя, библиотекари собрались в библиотеке, чтобы послушать гостей дня — Владимира Сурдина Андрея Афанасьева . К счастью, все они смогли найти себе места.

На открытии марафона побывал Виктор Федоров , президент Российской государственной библиотеки, которая создана на базе книжного собрания Румянцевского музея, где Московский Сократ Николай Федоров проработал «идеальным библиотекарем» без малого 25 лет.

«Первый день марафона — с лекциями и консультациями астронома Владимира Сурдина и космического инженера Андрея Афанасьева — прошел так здорово, что о нем хочется вспоминать и рассказывать друзьям и читателям», — поделились впечатлениями библиотекари в группе библиотеки в социальной сети «Вконтакте».

Первым выступал астроном Владимир Сурдин с лекцией «Роботы летят на Марс». Речь шла о двух самых животрепещущих вопросах: есть ли жизнь на Марсе и как ее там можно будет поддерживать после колонизации красной планеты? А после лекции четверо ребят смогли получить индивидуальные консультации ученого.

Марафон продолжила лекция инженера, участника программы «Энергия — Буран» Андрея Афанасьева, посвященная возвращаемым космическим кораблям — их прошлому, настоящему и будущему. После выступления исследователь пообщался с подрастающим поколением. Он провел для заинтересованных ребят консультацию по проектированию авиакосмической техники, в ходе которой он продемонстрировал начинающим инженерам возможности программного комплекса EULER (Афанасьев — один из его авторов). Для примера, марафонцы создали в этой программе различного типа маятники, а потом изучили их поведение.

Также вчера в библиотеке № 180 наградили победителя конкурса на лучшую тему для следующего выпуска альманаха «Хочу все знать!» — Николая Палицына. «Этот парень продолжает нас удивлять. О чем бы ни шла речь в лекции: о ландшафтных картах Марса и их отличиях от земных аналогов, о скорости выхода ракеты „Энергия“ на орбиту, — он в курсе», — отметили библиотекари.

«Марафонцы» разогнались в полную силу, и сегодня на старт выйдет доктор физико-математических наук, с.н.с. Института молекулярной биологии РАН и писатель Юрий Нечипоренко . Сегодня, в день клеточной биологии, он не только расскажет о близости литературы и математики как двух способов познания мира, но и подменит заболевшего товарища — биофизика Бориса Режабека.

А в 14.30 начнутся индивидуальные консультации Юрия Дмитриевича по математике, биофизике и написанию рассказов. Записаться на эти собеседования, можно заполнив онлайн-форму https://goo.gl/forms/RbofIt3iSHrGK5EC3!