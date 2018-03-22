«Хочу все знать»: Как прошел первый день марафона? 

Вчера в коньковской библиотеке № 180 стартовал познавательный марафон «Хочу все знать». Первый день прошел при полном аншлаге. Школьники, родители, учителя, библиотекари собрались в библиотеке, чтобы послушать гостей дня — Владимира Сурдина и Андрея Афанасьева. К счастью, все они смогли найти себе места.
На открытии марафона побывал Виктор Федоров, президент Российской государственной библиотеки, которая создана на базе книжного собрания Румянцевского музея, где Московский Сократ Николай Федоров проработал «идеальным библиотекарем» без малого 25 лет.
«Первый день марафона — с лекциями и консультациями астронома Владимира Сурдина и космического инженера Андрея Афанасьева — прошел так здорово, что о нем хочется вспоминать и рассказывать друзьям и читателям», — поделились впечатлениями библиотекари в группе библиотеки в социальной сети «Вконтакте».
Первым выступал астроном Владимир Сурдин с лекцией «Роботы летят на Марс». Речь шла о двух самых животрепещущих вопросах: есть ли жизнь на Марсе и как ее там можно будет поддерживать после колонизации красной планеты? А после лекции четверо ребят смогли получить индивидуальные консультации ученого.
Марафон продолжила лекция инженера, участника программы «Энергия — Буран» Андрея Афанасьева, посвященная возвращаемым космическим кораблям — их прошлому, настоящему и будущему. После выступления исследователь пообщался с подрастающим поколением. Он провел для заинтересованных ребят консультацию по проектированию авиакосмической техники, в ходе которой он продемонстрировал начинающим инженерам возможности программного комплекса EULER (Афанасьев — один из его авторов). Для примера, марафонцы создали в этой программе различного типа маятники, а потом изучили их поведение.
Также вчера в библиотеке № 180 наградили победителя конкурса на лучшую тему для следующего выпуска альманаха «Хочу все знать!» — Николая Палицына. «Этот парень продолжает нас удивлять. О чем бы ни шла речь в лекции: о ландшафтных картах Марса и их отличиях от земных аналогов, о скорости выхода ракеты „Энергия“ на орбиту, — он в курсе», — отметили библиотекари.
«Марафонцы» разогнались в полную силу, и сегодня на старт выйдет доктор физико-математических наук, с.н.с. Института молекулярной биологии РАН и писатель Юрий Нечипоренко. Сегодня, в день клеточной биологии, он не только расскажет о близости литературы и математики как двух способов познания мира, но и подменит заболевшего товарища — биофизика Бориса Режабека.
А в 14.30 начнутся индивидуальные консультации Юрия Дмитриевича по математике, биофизике и написанию рассказов. Записаться на эти собеседования, можно заполнив онлайн-форму https://goo.gl/forms/RbofIt3iSHrGK5EC3!