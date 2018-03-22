Несколько российских СМИ приостановили работу в Госдуме

Ранее три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. Депутат вину отрицает. Накануне думская комиссия по этике также не нашла нарушений в его поведении.

Глава комиссии по этике Отари Аршба в своем Twitter заявил, что отзыв журналистов является попыткой давления на депутатов, а также шантажом.