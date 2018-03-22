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Несколько российских СМИ приостановили работу в Госдуме
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Несколько российских СМИ приостановили работу в Госдуме 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Несколько российских СМИ отозвали своих журналистов и приостановили их работу в Госдуме в связи с ситуацией вокруг председателя комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.
Ранее три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах. Депутат вину отрицает. Накануне думская комиссия по этике также не нашла нарушений в его поведении.
После этого холдинг РБК отозвал своих журналистов из Госдумы. Затем работу в ГД приостановили телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал RTVI и издание Znak.com. Солидарность с коллегами выразило издание «Коммерсантъ», отказавшееся работать со Слуцким и комиссией по этике, сообщает ТАСС.
Глава комиссии по этике Отари Аршба в своем Twitter заявил, что отзыв журналистов является попыткой давления на депутатов, а также шантажом.
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