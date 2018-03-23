Семен Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого

По словам Слепакова, пять лет назад парламентарий позвонил ему на мобильный и в ультимативной форме потребовал прийти к нему. Когда они впервые встретились, поначалу Слуцкий рассказал о своих успехах («не распоряжался своей головой — ее уже сорок минут жестко трахал Леонид Эдуардович»), а затем потребовал, чтобы продюсер провел день рождения его жены, так как Слепаков «похож на Урганта».

Когда артист отказался, депутат был очень недоволен: «Слуцкий помрачнел. „И что ты предлагаешь? — недовольно сказал он, — между прочим, ты — ответственный за мероприятие“. „Боюсь, что и ответственным я быть не могу, — промямлил я, — у меня очень много работы, и я не занимаюсь частными праздниками. Для этого есть специальные агентства…“ „Но, ведь, я же тебя назначил!“ — воскликнул Слуцкий. „При всем уважении, я у вас не работаю, и у меня совсем другое начальство…“ — мягко ответил я, пытаясь не травмировать Леонида Эдуардовича столь внезапным известием».

Спустя полчаса препираний Слуцкий и Слепаков сошлись на том, что последний найдет ведущего для праздника, договорится с ним о скидке и будет бесплатно курировать все мероприятие. В финале повествования сценарист задался вопросом, почему такие напористые специалисты не употребляют свой пыл по назначению. «Эта мысль мучает меня уже пять лет. Поэтому я и решил опубликовать эту историю. Вдруг она послужит на пользу Родине, и Леонида Эдуардовича начнут применять по его прямому назначению», — подытожил Слепаков.

Публикация за четыре часа получила более 5400 «реакций», более 700 человек сделали репост. Комментаторы активно обсуждают этот рассказ. «Государственный автомобиль, водитель, „связь через моих помощников“… все это в личных целях, а именно день рождения супруги. Никого ничего не шокирует?» — вопрошает одна их подписчиц. «Какими же хозяевами жизни они себя ощущают! Отношение к людям как к крепостным!» — заключила другая.

Однако некоторых комментаторов в описанном рассказе возмутило поведение Слепакова. «Вот так оно всегда и получается. Я не такая, я жду трамвая… А зачем поехал вообще к Слуцкому? Чего ожидал? Тепленького места? Связей? Стыдно таким быть, Семен! Порядочные КВНщики по первому звонку в Думу не ездят», — пристыдил сценариста подписчик.