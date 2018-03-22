Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире

Множество коллег поздравили с юбилеем Екатерину Стриженову . Так, телеведущий Леонид Якубович не сдержал эмоций и крепко обнял именинницу за шею, прижав к груди.

20 марта одна из самых популярных отечественных телеведущих Екатерина Стриженова отметила круглую дату. Привлекательной брюнетке исполнилось 50 лет. В честь такого события Екатерина особенно тщательно подготовилась к прямому эфиру передачи «Время покажет». Она выбрала для съемки серый пиджак из блестящей ткани, который украсила изысканной брошью, удлиненную плиссированную юбку, дополнив образ уложенными волосами и искусным макияжем.

Разумеется, не остался в стороне и супруг Екатерины Александр Стриженов . Он преподнес ей шикарный букет красных тюльпанов. «Миллиона роз не было, в Сочи высадили миллион тюльпанов, я все срезал и принес тебе», — сказал муж, обращаясь к тронутой Екатерине.

Не сдержал эмоций и бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Протянув имениннице букет милых ромашек, Леонид Аркадьевич крепко взял Екатерину за шею и сердечно прижал к груди. У Стриженовой не было ни шанса высвободиться из крепких объятий коллеги. Впрочем, она и не сопротивлялась. Зрители в зале аплодисментами поддержали именинницу.

"Думала, что мой юбилей тихо пройдет в рабочем порядке, но коллеги мне устроили невероятный сюрприз в прямом эфире… спасибо всем за поздравления!" — поблагодарила Екатерина Стриженова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав видео со съемок передачи. Многочисленные подписчики осыпали ведущую комплиментами и поздравлениями.