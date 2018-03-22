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Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире
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Якубович схватил красавицу Стриженову за шею в прямом эфире 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Множество коллег поздравили с юбилеем Екатерину Стриженову. Так, телеведущий Леонид Якубович не сдержал эмоций и крепко обнял именинницу за шею, прижав к груди.
20 марта одна из самых популярных отечественных телеведущих Екатерина Стриженова отметила круглую дату. Привлекательной брюнетке исполнилось 50 лет. В честь такого события Екатерина особенно тщательно подготовилась к прямому эфиру передачи «Время покажет». Она выбрала для съемки серый пиджак из блестящей ткани, который украсила изысканной брошью, удлиненную плиссированную юбку, дополнив образ уложенными волосами и искусным макияжем.
Усилия Стриженовой не прошли даром. Именинницу поздравили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Елена Малышева и Арина Шарапова, прославленный фигурист Илья Авербух.
Разумеется, не остался в стороне и супруг Екатерины Александр Стриженов. Он преподнес ей шикарный букет красных тюльпанов. «Миллиона роз не было, в Сочи высадили миллион тюльпанов, я все срезал и принес тебе», — сказал муж, обращаясь к тронутой Екатерине.
Не сдержал эмоций и бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. Протянув имениннице букет милых ромашек, Леонид Аркадьевич крепко взял Екатерину за шею и сердечно прижал к груди. У Стриженовой не было ни шанса высвободиться из крепких объятий коллеги. Впрочем, она и не сопротивлялась. Зрители в зале аплодисментами поддержали именинницу.
"Думала, что мой юбилей тихо пройдет в рабочем порядке, но коллеги мне устроили невероятный сюрприз в прямом эфире… спасибо всем за поздравления!" — поблагодарила Екатерина Стриженова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, опубликовав видео со съемок передачи. Многочисленные подписчики осыпали ведущую комплиментами и поздравлениями.
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