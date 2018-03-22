Генподрядчик «Волгоград Арены» заплатит 4,5 миллиона неустойки за бассейн «Спартак»

ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заплатит Волгоградскому областному совету профсоюзов почти четыре с половиной миллиона рублей неустойки за несвоевременную оплату купленного еще в 2016 году закрытого плавательного бассейна «Спартак» , стоящего рядом со строящимся стадионом. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы

Закрытый плавательный бассейн «Спартак», расположенный на проспекте Ленина между Центральным стадионом и академией физкультуры, Волгоградский областной совет профсоюзов передал московской компании ФГУП «Спорт-Инжиниринг» еще в августе 2016 года. В договоре купли-продажи здание бассейна общей площадью 5113,1 кв.м. и землю, на которой он стоит, оценили в 56344000 рублей. С просьбой о продаже бассейна к волгоградским профсоюзам обратился действующий на тот момент министр спорта Виталий Мутко . Министр назвал бассейн очень запущенным и предложил продать его, что позволило бы привести здание в порядок, а впоследствии передать его для организации занятий по плаванию детей и студентов Волгоградской академии физической культуры и спорта. Обещалось, что фасад и кровля крытого плавательного центра преобразятся до неузнаваемости. Новый вид бассейна будет стилистически соответствовать фасаду стадиона «Волгоград Арена», благодаря чему оба спортивных объекта составят единый архитектурный ансамбль.

— Несмотря на подписанный акт приема-передачи объекта и последующей регистрации перехода права собственности, ФГУП «Спорт-Инжиниринг» тянул с оплатой, — сообщили V1.ru в арбитражном суде, со ссылкой на материалы дела. — Уже в ходе разбирательства выяснилось, что целевую субсидию на 56344000 рублей из федерального бюджета Минспорта России перечислил еще в декабре 2016 года. А ФГУП «Спорт-Инжиниринг» расплатилось по сделке лишь в мае 2017 года, то есть пять месяцев спустя.

Поэтому, Облсовпроф обратился в суд, требуя взыскать с генподрядчика главной стройки Волгограда неустойку в 4407548,93 рубля с 16 сентября 2016 года по 9 мая 2017-го. «Аргумент» представителя компании, что причина нарушения сроков оплаты крылась в отсутствии финансирования, суд воспринял критически. Требования профсоюзов были полностью удовлетворены и вступили в законную силу.

Завершилась у ФГУП «Спорт-Инжиниринг» и почти длительная судебная тяжба с комитетом по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области . В рамках госконтракта на строительство стадиона «Волгоград Арена», компания изготовила эскизный проект стоимостью в 110880410 рублей. Однако заказчик посчитал, что контрактом и так предусмотрена разработка проектной документации в объеме, необходимом для проведения госэкспертизы. Соответственно, выполнение эскизного проекта — это уже лишнее. Обратившись в Арбитражный суд Волгоградской области с иском, чиновники утверждали, что комитету по подготовке к матчам ЧМ-2018 причинены убытки в 110 миллионов рублей.

Потратив почти два года на суды, администрация Волгоградской области так и не смогла доказать, что понесла убытки. Дело дважды прошло через все судебные инстанции, которые подтвердили: у ФГУП «Спорт-Инжиниринг», не было неосновательного обогащения. Результат работы у них был принят, использован и оплачен, как и было предусмотрено твердой ценой контракта, которая изменению не подлежит.