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Moy Geroy: Книгу можно оставить
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Moy Geroy: Книгу можно оставить 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Moy Geroy на Sobesednik.ru — о том, как удалось отстоять право московских библиотекарей на свободу стиля.
Для московских библиотекарей не будут вводить единообразную форму, заявил РИА «Новости» замглавы Департамента культуры города Владимир Филиппов.
На днях один москвич пожаловался, что чрезмерно откровенный наряд заведующей одной из библиотек оскорбил его. Филиппов отметил, что число таких жалоб «даже не десятками исчисляется, а единицами», и «скорее всего, это просто какая-то весенняя история».
По словам замглавы департамента, вводить форму для библиотекарей «не очень правильно», «затратно и сковывает творческих сотрудников». Так что если вас оскорбляет внешний вид сотрудников библиотеки, всегда можно найти другую по соседству, благо в городе их пока много. Давайте уважать принцип культурной автономии творческих учреждений!
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