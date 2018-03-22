Moy Geroy: Книгу можно оставить

Moy Geroy на Sobesednik.ru — о том, как удалось отстоять право московских библиотекарей на свободу стиля.

На днях один москвич пожаловался, что чрезмерно откровенный наряд заведующей одной из библиотек оскорбил его. Филиппов отметил, что число таких жалоб «даже не десятками исчисляется, а единицами», и «скорее всего, это просто какая-то весенняя история».

По словам замглавы департамента, вводить форму для библиотекарей «не очень правильно», «затратно и сковывает творческих сотрудников». Так что если вас оскорбляет внешний вид сотрудников библиотеки, всегда можно найти другую по соседству, благо в городе их пока много. Давайте уважать принцип культурной автономии творческих учреждений!

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