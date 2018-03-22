В музее-заповеднике Царицыно 26 марта демонтируют защитный купол с фонтана

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Защитный купол демонтируют с фонтана в музее-заповеднике Царицыно в Москве 26 марта, сообщили журналистам в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"26 марта сотрудники ГБУ «Гормост» демонтируют защитный купол с фонтана в ГМЗ «Царицыно» — это единственный фонтан в столице, который на зиму защищают куполом… Уборка купола, промывка фонтана и вывоз оборудования будут проходить в ближайшие 10 дней, далее на фонтане начнутся финальные подготовительные работы перед запуском. Каждый день на объекте будут работать 25 человек и три единицы техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что купол фонтана состоит из восьми секторов, каждый из которых весит 400 килограмм. Между собой они соединяются с помощью 4 тысяч пластин и 64 закладных деталей. Подсветка устройства осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное число художественных композиций. Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников и музыкальную установку.