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В музее-заповеднике Царицыно 26 марта демонтируют защитный купол с фонтана
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В музее-заповеднике Царицыно 26 марта демонтируют защитный купол с фонтана 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Защитный купол демонтируют с фонтана в музее-заповеднике Царицыно в Москве 26 марта, сообщили журналистам в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.
"26 марта сотрудники ГБУ «Гормост» демонтируют защитный купол с фонтана в ГМЗ «Царицыно» — это единственный фонтан в столице, который на зиму защищают куполом… Уборка купола, промывка фонтана и вывоз оборудования будут проходить в ближайшие 10 дней, далее на фонтане начнутся финальные подготовительные работы перед запуском. Каждый день на объекте будут работать 25 человек и три единицы техники", — говорится в сообщении.
Отмечается, что купол фонтана состоит из восьми секторов, каждый из которых весит 400 килограмм. Между собой они соединяются с помощью 4 тысяч пластин и 64 закладных деталей. Подсветка устройства осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное число художественных композиций. Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников и музыкальную установку.
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