Онлайн-курсы по русскому языку стартовали в России

На сайте www.totaldict.ru начались подготовят тех, кто планирует поучаствовать в «Тотальном диктанте». Дистанционные уроки русского языка будут проходить по средам в 15 и 19 часов.

Педагоги напомнят россиянам пунктационные и орфографические правила, которые пригодятся при написании диктанта. Те, кто не успеет на онлайн-уроки, сможет пересмотреть их в любое удобное время. Как сообщают организаторы, после образовательной акции запланированы три итоговых урока — онлайн-разборы трёх частей «Тотального диктанта».