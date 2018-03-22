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Онлайн-курсы по русскому языку стартовали в России
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Онлайн-курсы по русскому языку стартовали в России 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
На сайте www.totaldict.ru начались подготовят тех, кто планирует поучаствовать в «Тотальном диктанте». Дистанционные уроки русского языка будут проходить по средам в 15 и 19 часов.
Педагоги напомнят россиянам пунктационные и орфографические правила, которые пригодятся при написании диктанта. Те, кто не успеет на онлайн-уроки, сможет пересмотреть их в любое удобное время. Как сообщают организаторы, после образовательной акции запланированы три итоговых урока — онлайн-разборы трёх частей «Тотального диктанта».
Напомним, что в Вологде проходят и оффлайн курсы для будущих участников «Тотального диктанта». Каждую субботу в 13.30 вологжане занимаются на Самойло, 7. Сама акция пройдет 14 апреля. В Вологде будут работать две площадки — в областной библиотеке и вологодском госуниверситете.
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