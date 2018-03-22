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Палата представителей конгресса США приняла бюджет до конца 2018 года
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Палата представителей конгресса США приняла бюджет до конца 2018 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Военное обозрение
ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год, свидетельствуют результаты голосования.
За бюджет проголосовали 256 конгрессменов, против были 167. Основной финансовый закон должен еще одобрить сенат, после чего он поступит на подпись к президенту Дональду Трампу. Сделать это необходимо до конца пятницы, иначе федеральное правительство останется без финансирования.
Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия.
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