Жительница Тюменской области выиграла суд у пластических хирургов, отговоривших ее от операции

Жительница Тюменской области отсудила у клиники пластической хирургии Курганской области компенсацию, в которой ей сделали одну операцию, а взяла деньги за две. Об этом сообщили в Тобольском городском суде Тюменской области.

По материалам дела, 22-летняя жительница Тобольска обратилась в курганскую клинику, чтобы увеличить грудь и сделать подтяжку, а также внесла предоплату 110 тысяч рублей за обе операции. Но после осмотра пациентки медики убедили ее не увеличивать грудь, а порекомендовали ограничиться только подтяжкой.

Ей была сделана одна операция стоимостью 40 тысяч рублей, а разницу в 70 тысяч рублей за не выполненную операцию клиника вернуть отказалась.

Пациентка подала на хирургов иск в тобольский городской суд. Она требовала от клиники вернуть ей 70 тысяч переплаты, а также компенсировать моральный вред в сумме в 100 тысяч рублей и возместить 10 тысяч, потраченные на юристов.

Тобольский суд вынес решение взыскать с клиники суммарно 100 тысяч рублей, а в остальной части иска отказать, пояснил агентству «URA.RU» представитель суда.