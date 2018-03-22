Запомните сами и расскажите знакомым! Самые популярные схемы обмана покупателей в супермаркетах!

Обман покупателей в торговых сетях и особенно в супермаркетах является не случайностью, а намеренно поддерживаемой руководством магазинов, а также самими ритейлерами закономерностью. Обман клиентов в супермаркетах доведен почти до совершенства на всей территории России

Многих покупателей, совершающих регулярные покупки в сетевых супермаркетах, уже давно перестало удивлять присутствие испорченных, некачественных, опасных продуктов и товаров в супермаркетах. А для самих сетевых магазинов реализация подобной продукции превратилась в норму, закрепленную руководством сети магазинов на уровне внутренних письменных, а также устных распоряжений.

Крупнейшие сетевые супермаркеты, используя множество маркетинговых приемов и другие способы или методы, заставляют своих потребителей покупать, и употреблять далеко не всегда качественные продукты, и при этом часто замалчивать подобные факты, не высказывая недовольства, и претензий.

На что же нужно обращать внимание в супермаркетах? И где покупателей обманывают чаще всего?

Кассы и обсчет

Не стоит терять бдительность в момент пробивания товаров на кассе, а также при выдаче вам сдачи на руки. Кассиры в супермаркетах знают множество приемов того, как можно обсчитать покупателей. Достаточно, например, дважды посчитать одну и ту же купюру на кассе. И клиент уже обманут. Конечно, большинство из покупателей проверяют, пересчитывают сдачу. Но сделать это непосредственно в присутствии кассира не всегда является возможным. Особенно в том случае, если за вами стоит длинная очередь из покупателей.

Банальная спешка и невнимательность покупателей часто заканчивается тем, что потом они не досчитываются собственных денег. Или обнаруживают несоответствия между перечнем товаров в чеке и фактически приобретенными товарами. Так, например, любой товар без штрих-кода кассиры пробивают по внутреннему коду торговой сети, содержащим определенную цифровую последовательность. И достаточно часто бывают случаи пробивания товаров на кассе по ошибочному коду. Иногда это бывает случайно, что может быть вызвано усталостью или невнимательностью кассира. Но не реже встречаются случаи, когда кассир намеренно пробивает развесной товар (фрукты, овощи) по коду другого товара, который стоит дороже. Подобные инциденты могут быть вызваны инициативой самого кассира или обусловлены наставлениями руководства конкретного магазина.

Колбасные хитрости

Некоторые покупатели могли обращать внимание на несоответствие указанного в ценнике или на этикетке веса колбасного изделия и его фактического веса. Например, при покупке колбасы с указанным весом 710 грамм ее фактический вес может быть меньше на 20 — 25% и составлять 540 грамм, что было подтверждено специалистами Роспотребнадзора в 2012 году. Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи отмечают, что это может быть вызвано естественным усыханием колбасного продукта за счет испарения влаги из него. Уменьшению веса колбасных изделий может способствовать недостаточно герметичная упаковка или наличие в ней дополнительных отверстий, через которые в такие продукты с помощью шприцов можно добавлять специфические растворы, впитывающиеся в колбасные изделия. Они существенно увеличивают вес колбасных изделий.

Кассиры, давно работающие в супермаркетах, хорошо знакомы с представителями контролирующих органов или вообще знают проверяющих в лицо. Действуя осторожно и со знанием дела, кассиры могут вносить свой определенный вклад в дневную выручку магазина, что всегда приветствуется руководством. А руководство магазина (управляющий, заместитель управляющего) почти во всех ситуациях готовы встать на защиту кассиров и других работников магазина при возникновении спорных ситуаций.

Человеческая жадность и жажда наживы не знает границ. Как вы думаете, может ли рядовой кассир заработать себе на украшения (серьги, кольца) с бриллиантами? Еще как может! И для этого не потребуется нескольких лет. Вполне достаточно нескольких месяцев. Но при обсчете покупателей нужно соблюдать не только осторожность, внимательность, применяя ловкость рук, но и не афишировать подобные факты даже среди коллег.

Поскольку «подруги по работе» вполне могут сдать наиболее «успешного» в обсчетах покупателей своего коллегу руководству магазина. Не во всех случаях руководство приветствует и одобряет обсчет покупателей. Поскольку это через определенное время может отразиться на репутации конкретного магазина. Особо умелые кассиры с помощью обсчета покупателей могут практически вдвое увеличивать свою месячную заработную плату.

Некоторые считают, что не стоит завидовать чужому счастью. Но прибавка к заработку кассиров за счет обсчета клиентов часто отражается не только «на кошельках» покупателей, но и на выручке магазинов.

Как же кассиры, которые попутно являются еще и продавцами, закрепленными за определенным отделом в магазине, умудряются так умело обманывать покупателей?

При официальной зарплате примерно в 250$ за счет обсчета покупателей кассир супермаркета может увеличить свой доход в 2 — 2,5 раза (до 500 — 625$). Для этого применяются манипуляции с чеками и сдачей.

Совершенным схемам и методам обмана не обучают новоиспеченных кассиров. Их даже не обсуждают на внутренних перекурах. Зато о них многое знают люди, проработавшие в супермаркетах достаточно длительное время.

По признаниям охранника, работающего в одном сетевом супермаркете, можно выделить 38 проверенных, надежных и постоянно применяемых во всех супермаркетах схем обмана покупателей.

Например, сканирование не всех товаров, выбранных покупателем, через сканер. При использовании такого банального способа обмана торговой сети часть товаров кассиры сознательно не сканируют через сканер на кассе. После пробивания неполного перечня выбранных товаров через сканер на кассе охрана может попросить предъявить чек и фактически приобретенные товары в супермаркете. Чек после пробивания неполного перечня товаров у покупателя считается закрытым, а покупка — совершенной.

При выявлении любого несоответствия уже может предъявлять претензии к покупателю различными способами и методами. Чаще всего охрана предлагает «мирно разойтись». При этом клиенту предлагается компенсировать стоимость неуказанного в чеке товара в кратном денежном эквиваленте. Размер «денежного возмещения» чаще всего определяет руководитель службы охраны магазина. При этом он может согласовывать свои действия с управляющим или заместителем управляющего данного магазина.

Хитрости с банковскими карточками

Не менее часто практикуемыми являются случаи, когда кассир проводит банковской картой покупателя через терминал, снимая деньги с нее, а клиенту сообщает о том, что платеж с карты не совершается. После чего кассиры предлагают клиенту рассчитаться наличными деньгами. Повторно взятые с клиента деньги (наличные) пополняют кассу, но по отчетам они не проходят.

Как уберечь себя от мошенничества кассиров с банковскими картами?

Для того, чтобы избежать подобных схем обмана, нужно быть внимательным. Если кассир после оплаты картой сообщает вам, что транзакция не произведена успешно, то обязательно требуйте чек, подтверждающий данный факт. И лишь в случае предоставления кассиром подтверждения того, что банковская операция с картой отменена или не прошла, клиенту могут предлагать альтернативу, например, в виде расчета наличными средствами.

Сегодня с подобными схемами обмана стало бороться легче за счет моментального получения сообщений от банка о совершении покупки. Но даже с учетом возможности быстрой проверки сообщений об осуществлении платежей с банковской карты покупателям стоит сохранять бдительность при осуществлении подобных платежей. Это касается и карточек с необходимостью введения пин-кода, и тех карт, с помощью которых можно осуществлять платежи без введения пин-кода.

Товар не пробивают на кассе

Часть товаров или наиболее дорогие товары кассиры могут сознательно не пробивать через кассу, не фиксируя сам факт приобретения, что позволяет покупателю не платить за такой товар. В таких случаях обычно просто имитируется пробивание товара через кассу.

Такой прием используют кассиры в тех случаях, когда покупку совершает их знакомый или «нужный» человек. И понятно, что применяется он для того, чтобы сэкономить. Если после совершения таких манипуляций покупателя его чек не проверяет охрана, то недостача возникает не у конкретного кассира, а у магазина. Не пробивая товар на кассе по договоренности с покупателем, кассир, находясь в сговоре с клиентом супермаркета, которым может быть его знакомый или друг, экономит деньги клиента.

Подобная практика распространена по всей стране. Товар в таких случаях специально пробивают через сканер настолько быстро, что охрана просто не успевает этого заметить, а сам сканер не срабатывает.

Добавление в чек покупателя лишнего товара

Такой прием обычно применяется в тех случаях, когда покупатель приобретает много товаров. Кассир может предварительно и заранее (до момента совершения покупки) пробить необходимый ему товар, стоимость которого затем будет добавлена к перечню товаров, приобретаемых следующим покупателем. То есть стоимость товара, предварительно пробитого кассиром, добавляется к перечню товаров, приобретаемых покупателем.

Ручной набор товарного кода

Довольно часто в супермаркетах возникают ситуации, при которых оборудование не способно пробить товарный код. Иногда это бывает из-за поврежденной упаковки товара, иногда — из-за отсутствия штрих-кода на товаре. Подобная ситуация является достаточно распространенной.

В таких случаях кассиру для фиксации факта совершения покупки требуется вручную ввести код товара или его внутренний индекс, используемый внутри данной сети супермаркетов. Кассиры знают большинство внутренних индексов товаров на память. И они могут ввести нужный им код при совершении покупки товаров, пробиваемых через кассу по индексу. Недостаточно внимательные покупатели обычно не обращают внимание на подобные манипуляции. И могут просто не заметить наличие постороннего товара в чеке. Как раз этим регулярно и пользуются кассиры для увеличения своих негласных доходов. Доказать то, что покупатель не совершал покупки товара, указанного в чеке крайне сложно. Особенно в том случае, если покупатель обнаружил обман уже после выхода из магазина. Для того, чтобы не стать жертвой подобных уловок торговых сетей обязательно сравнивайте перечень приобретенных продуктов, указанных в фискальном чеке с теми товарами, которые вы реально приобрели. И делать это нужно, не покидая пределов магазина.

Рядовому покупателю знать и контролировать всевозможные манипуляции с товарами, которые осуществляют кассиры, крайне сложно. Особенно это сложно для покупателя, совершающего регулярные покупки в привычном для себя режиме или в привычном для него магазине. Человек в таких случаях неизбежно теряет бдительность. Этим и пользуются кассиры в супермаркетах. Новые способы обмана покупателей появляются с завидной регулярностью. И поскольку за работой сотрудников супермаркета видеться постоянное наблюдение с помощью множества камер, а также другими методами, то нельзя утверждать, что руководство (управляющий магазином, его заместители, охрана) не знает про эти хитрые приемы, применяемые своими сотрудниками. Особенно это касается кассиров. Ведь кассиры, как никто другой, имеют прямой контакт и доступ к деньгам супермаркета. И это без учета того, что работа кассира находится под постоянным видеонаблюдением, а также под контролем со стороны охраны.

Единственным способом, с помощью которого покупатель может обезопасить себя от обмана в супермаркете, является внимательность. Тщательно проверяйте чеки с покупками, не отходя от кассы.

Обсчет покупателей на сдаче

В дополнение к умению манипулировать с чеками и кассовыми аппаратами многих кассиров по мастерству обмана можно сравнить с некоторыми иллюзионистами-самоучками и карманниками.

О том, что одну из купюр при выдаче сдачи покупателю кассир может считать несколько раз, некоторые читатели слышали.

При совершении покупки на суммы от нескольких сотен рублей и выше кассиры вполне могут не полностью выдавать сдачу, оставляя в кассе определенное количество мелочи или несколько десятков рублей.

Опыт, приобретенные навыки и маленькие познания в психологии. Этого вполне достаточно для того, чтобы кассир еще в процессе выкладывания покупателем товаров на кассу знал о том, можно ли его обмануть.

Главное при этом для кассира — это определить то, заберете ли вы свой чек после покупки. Мужчины вообще забирают чеки крайне редко. Особенно это касается тех мужчин, которые имеют солидный вид. Они находятся в группе риска. Их чаще других обсчитывают на кассах.

В эту же категорию можно отнести покупателей в нетрезвом состоянии, людей, разговаривающих по мобильным телефонам. Кассиры оценивают состоятельность клиента, в первую очередь, по его внешним признакам (одежда, обувь, мобильный телефон и так далее). И уже исходя из этого, они решают, например, какое количество сдачи можно не додать этому человеку.

Сколько может заработать опытный кассир на невнимательных покупателях?

Для примера предположим, что в течение смены один кассир может обслужить 300 клиентов. И каждого десятого покупателя кассир обсчитывает, в среднем, на 1$. Каждому сотому покупателю, совершающему крупную покупку кассир может не додать около 10$. И около 10$ опытный кассир за смену может добавить в чеки покупателей за счет пробивания в них лишних товаров, которые клиент реально не приобретал. Исходя из таких подсчетов, выходит, что удачливые кассиры за одну смену могут пополнить свой кошелек, в среднем, на 70$. А за месяц эта сумма может вырасти до 980$.

По этой причине становится понятным то, почему кассиры называют кассу хлебным местом. А также то, почему они не опасаются нарушения законов.

Даже собственная охрана супермаркета констатирует и может фиксировать кражи или обсчет на кассах только, как факт. Связано это с тем, что супермаркетам крайне невыгодно афишировать факты совершения краж и другого обмана покупателей.

Но как даже в случае успешного обсчета покупателей кассиры могут вынести те деньги, которые они не додали покупателям в качестве сдачи. Ведь буквально каждый квадратный метр супермаркета просматривается камерами наблюдения и охраной. Но это вовсе не является панацеей от манипуляций кассиров с дополнительной выручкой. У каждого опытного кассира есть свои приемы, позволяющие проворачивать подобные схемы. Для этого предприимчивые кассиры прячут деньги там, где никто не станет искать: в обуви, в карманах униформы. Но прятать деньги нужно осторожно не только от обманутых покупателей, но и от охраны. Каждый наверняка видел, что над каждой кассой в супермаркетах расположены камеры, благодаря которым за кассирами ведется наблюдение в течение смены. Камеры, конечно, установлены по всему супермаркету. Они размещены и в прикассовой зоне для более тщательного контроля за покупателями.

Но не стоит думать, что в супермаркетах ведется строгий контроль исключительно за покупателями и кассирами. Возможно, некоторые замечали, как кассир снимает кассу с кассового аппарата, зовет охрану и затем вместе с охраной идет в подсобное помещение. Так кассиры сдают кассу ответственному руководителю. Подобные действия кассиры могут выполнять несколько раз за смену. Это зависит от количества выручки (купюр), которая, в свою очередь, определяется числом покупателей.

Так вот. В подсобных помещениях кассиры передают снятую кассу управляющему магазином или его заместителю. Но даже высшее руководство магазина должно придерживаться строгих норм. Пересчет денег в снятых кассах производится исключительно под камерами и при достаточном освещении. После чего количество выручки фиксируется в документах. И в определенный время выручка ежедневно передается инкассаторской службе банка, обслуживающего работу данного супермаркета.

Даже с учетом всех мер контроля охранники не могут производить обыск сотрудников. Поэтому часть кассиров прячут деньги по привычке в бюстгальтерах. Но проворачивать подобные манипуляции самостоятельно крайне рискованно. Ведь даже самому ловкому и успешному кассиру не хочется потерять работу из-за нескольких тысяч рублей, полученных за счет обмана покупателей или самого супермаркета. Поэтому обычно кассиры работают в связке либо с конкретным охранником, либо со старшим кассиром. И при контрольном пересчете кассы дополнительную сумму можно разделить пополам с напарником.

Выявлять и отслеживать кражи кассиров — это задача службы безопасности супермаркетов. Но и покупатель не должен терять бдительность. Очень часто кассиры обманывают клиентов супермаркетов, когда во время пробивания товаров на кассе покупатель не смотрит на экран. Или в те моменты, когда клиент не сверяет чеки с перечнем приобретенных продуктов. Или в тех случаях, когда покупатель вовсе не забирает чек.

Но не стоит думать, что все безнадежно запущено и плохо. Кассиры знают, что если руководство магазина узнает про их махинации, то крупных штрафов или увольнения не избежать. Поэтому в ситуациях, когда покупатель замечает обман со стороны кассира, от кассира, чаще всего, можно услышать типичную фразу, вроде: «Извините, я неправильно посчитала, … не заметила, … ошиблась». После этого кассиры сами заинтересованы максимально быстро замять скандал, чтобы не привлекать излишнего внимания.

Кражи и обвес

Для обвеса покупателя чаще всего используются такие приемы, методы и способы, на которые он никогда не обратит внимание. Перед выставлением на продажу запакованных весовых товаров, например, грибов предварительно взвешивается «плошка» (корзинка из пенопласта, в которой продаются запечатанные продукты). Вес стандартной плошки составляет 8 грамм. На плошку перед взвешиванием кладется какой-то дополнительный вес. Например, 20 грамм. Далее весы тарируются, то есть предварительный вес продута обнуляется. После этого в плошку помещаются те же грибы. Затем пробивается код товара. И затем продукт окончательно упаковывают, обматывая его пищевой пленкой. При этом никто из сотрудников магазина не проверяет соответствие фактического веса продукта с указанным на ценнике. Крайне редко контрольное взвешивание запакованных продуктов делают и сами покупатели.

Все работники супермаркетов хорошо знают одну из первых «заповедей», которая гласит: «не тарируй для покупателей». Мы, потребители, покупая весовой товар не должны оплачивать стоимость упаковки, различных металлических пломб, лотков для продуктов. Но покупатели чаще всего игнорируют подобные особенности. Поскольку фактическая продажа тары вместе с самим продуктом является хорошим и многократно проверенным способом увеличить доходы для супермаркета.

В супермаркетах практически всегда стараются не определять отдельно вес товара, реализуемого в упаковках. Если же покупатель замечает обман, то продавцы могут принести извинения под удобным предлогом: «…извините, я забыл сбросить тару…».

А так вес товара никогда не тарируется. Хотя по правилам розничной торговли супермаркеты должны делать скидку на таре для клиента. Но они ее никогда не делают.

Печенье, колбасы, сыры, мясо. Вес абсолютно всех запакованных товаров в супермаркетах определяют вместе с лотком. Средняя закупочная стоимость лотка для торговой сети составляет 6 копеек за штуку. За одну смену работник расфасовывает приблизительно 200 лотков со сладостями, 50 — с колбасной нарезкой, еще 50 — с сырной нарезкой. С учетом веса брутто магазин за один день может дополнительно получить не менее 20$ за счет реализации таких развесных товаров в каждом из отделов супермаркета. Весьма неплохая прибавка к выручке. За месяц с пяти отделов супермаркета в среднем получают дополнительно 3000$. Именно суммы такого порядка получают супермаркеты на «наших копейках» и обвесах покупателей. Если вы не хотите быть постоянным спонсором для кассиров и для магазина, то не теряйте бдительности. При взвешивании запакованных продуктов обращайте внимание на то, не заставляют ли вас оплачивать вес упаковки.

Игра на ценах

Настоящим сюрпризом уже на кассе для покупателя может оказаться цена товара: на ценнике в отделе магазина видишь одно, а в чеке — абсолютно другие цифры. Очень часто подобные уловки можно встретить в период проведения акций или при предоставлении скидок на определенные категории товаров. В таких ситуациях стоимость товара на кассе может увеличиваться в несколько раз. В таком случае отказаться от приобретения заинтересовавшего вас товара может быть достаточно сложно. Стандартную процедуру аннуляции или переоценки товара по указанной в отделе супермаркета цене кассир может отказаться делать, выдумывая различные причины. Например, что сотрудники супермаркета просто не успели сменить ценник. В таких случаях доказать свое право приобретать товар по указанной цене становиться крайне проблематично.

Очень часто подобные манипуляции являются результатом осознанных и продуманных действий руководства торговой сети или конкретного супермаркета. Если покупатель замечает какие-либо несоответствия при расчетах, то зачастую перед ним просто извиняются. И связывают это с якобы изменившейся ценой.

Отклонения между указанной и фактической ценой товара должно быть таким, что данный товар привлек внимание, вызвал интерес у покупателя. Но не все покупатели даже при обнаружении подобного обмана или несоответствия требуют аннулировать приобретение выбранного продукта. Часто покупатели в подобных ситуациях не требуют даже произвести переоценку выбранного товара. Некоторые люди не желают тратить дополнительное время или нервы на разбирательства.

Конечно, подобные манипуляции встречаются не только в супермаркетах. Аналогичные уловки применяются при торговле в любых местах. Просто сами работники супермаркетов говорят, что в случае торговли на рынке подобные приемы являются явным, легко определяемым обманом, а в супермаркетах подобные манипуляции становится осуществлять гораздо проще. В сетевых магазинах подобные приемы носят системный характер.

Согласно закону «О защите прав потребителя» у покупателя есть полное право приобретать товар по цене, указанной на ценнике. Даже если в магазине не успели или забыли по каким-то причинам сменить ценник, покупателя это нисколько не должно беспокоить. В таком случае покупатель вправе требовать вернуть ему разницу между указанно и фактической ценой товара. Поскольку магазин не предупредил покупателя об изменении цены, а значит не предоставил клиенту достоверную информацию.

Юристы называют подобные уловки нарушениями, на которые должны реагировать организации по защите прав потребителей.

Премудрости охраны

Но не стоит думать, что схемы ограничиваются обманом на кассе или обвесом покупателей. Свой «паек» с покупателей регулярно имеют и охранники.

Официальный оклад охранника составляет от 250 до 500$. Опыт для трудоустройства на должность охранника не требуется. Дополнительный заработок охранника вполне может составить от 5 до 125$. К этой сумме нужно еще добавить продуктовые товары. Для получения дополнительных доходов охранники применяют отлаженные до мелочей схемы обмана покупателей. Схема проста: после расчета на кассе покупатель может направляться уже к выходу из супермаркета. Но кассиры в чеке специально пробивают вам не все приобретенные товары.

И кассир об этом тайно сигнализирует охраннику. А охранник просит покупателя показать чек, покупки и обвиняет вас в совершении кражи. Далее уже в комнате охраны покупателю, который стал жертвой подобных схем, предлагают оплатить стоимость неуказанных в чеке товаров в десятикратном размере. Если он отказывается, то угрожают вызвать милицию либо требуют с него минимальную сумму — несколько сотен рублей и просто отпускают.

Используя все перечисленные схемы в супермаркете могут обмануть клиента в общей сложности на 10% от изначальной стоимости приобретенных товаров.

Права покупателей и охраны

Важно понимать, что по действующему законодательству ни одна частная охранная организация не имеет права требовать от покупателя супермаркета предъявить содержание сумок, пакетов, карманов и тем более производить обыск. Законное право на подобные действия есть исключительно у государственной службы охраны или представителей той же полиции. По этой причине в случае, если к вам предъявляют неправомерные претензии в супермаркете, то правильным решением является обращение в ближайшее отделение полиции или вызов наряда по телефону.

Обман на электронных весах

Во всех сетевых супермаркетах сегодня взвешивание на кассе производиться с помощью электронных весов. А в самом торговом зале почти всегда имеются электронные весы, на которых покупатель может произвести предварительное взвешивание перед оплатой товара. Но можно ли полностью доверять этим электронным устройствам? И можно ли каким-либо способом отрегулировать их работу в пользу торговой сети?

Вряд ли кого-то может удивить факт наличия специалистов, способных легко решить подобные вопросы. Их при желании может найти каждый человек, которому требуется «откорректировать» работу электронных весов или других устройств. А для крупных торговых сетей решение подобных задач на уровне всей сети магазинов вообще не является проблемой. Умельцы были всегда. Они есть и сегодня. Вот только масштабы работы с рядовым клиентом и с сетевыми гигантами кардинально отличаются, и по объемам работы, и по стоимости подобных манипуляций с оборудованием, и по получаемой от них прибыли.

Для обычного клиента добавление каждого дополнительного грамма к правильным показателям весов сегодня обойдется примерно в 0,06$. Путем простых подсчетов можно сделать вывод, что добавление дополнительных 100 грамм к показателям весов в пользу продавца обойдется в 6$. Подобные манипуляции с оборудованием являются откровенным преступлением.

Но это касается бытовых электронных весов, которые встречаются и применяются повсеместно: в магазинах, ларьках, на рынках. Супермаркеты же сегодня используют встроенные в электронные весы, расположенные на рабочем месте кассира. Насколько реально перенастроить их? Сколько могут стоить такие манипуляции с оборудованием? И какой доход они способны принести торговой сети?

Для «исправления» показателей весов достаточно изменить цифровую кодировку и цифровую обработку информации. Сегодня способ корректировки показателей электронных весов и даже наглядные, и всем понятные инструкции можно легко найти в интернете.

Но подобные манипуляции подходят для обычных электронных весов. Крупным торговым сетям подобными манипуляциями и корректировками никак не обойтись. По этой причине руководство торговых сетей обращается к специалистам или напрямую к поставщикам оборудования с предложением дополнительно отрегулировать работу электронных устройств. А таких мастеров и компаний сегодня существует множество.

Дешевая рабочая сила

Использование труда нелегальных мигрантов либо лиц без необходимых документов стало для многих организаций привычной нормой, в которой нет ничего удивительного. Сегодня труд нелегалов применяется во многих крупных сетевых магазинах. Поскольку для самой сети и для конкретного магазина такие работники являются крайне востребованными. Ведь официально неоформленному на работу человеку можно платить меньше денег, не отчислять при этом налоги в казну и пр.

Руководство магазинов обычно предлагает таким работникам стандартный график работы: с 8:00 до 17:00, с 8:00 до 20:00, либо с 19:00 до 8:00 и так далее. Схемы и графики работы могут отличаться в разных магазинах даже одной конкретной сети. И тем более отличия по графику работы, оплате труда имеются у разных сетей супермаркетов.

Почему супермаркеты боятся быть оштрафованными за реализацию и списание испорченных товаров?

Финансовых взысканий с сотрудников за списание просроченных продуктов в некоторых сетевых магазинах не предусмотрено. Если определенный супермаркет не выполняет установленный план продаж, то руководство магазина обязано по согласованию с центральным офисом принять меры, направленные на привлечение новых клиентов, увеличение процента лояльных покупателей и улучшение оказываемых услуг.

В некоторых сетях супермаркетов заданий сотрудникам относительно «спасения» испорченных товаров не дают. Задания «спасать» товар и продавать его в любом виде в таких сетевых магазинах обычно не ставится перед персоналом. По правилам внутреннего трудового распорядка якобы совершено исключены возможности перебивания дат изготовления и реализации продукции.

Но подобную идиллию можно встретить лишь на бумаге. Сами работники объясняют это тем, что значительная часть продукции поступает в магазины с оптовых складов сети супермаркетов уже в испорченном виде. Не все продукты раскупаются. Часть из них неизбежно портится. А руководство магазина почти всегда одобряет подобные манипуляции, направленные на придание испорченным продуктам привлекательного товарного вида.

Каким может быть выход из замкнутого круга реализации просроченных и некачественных товаров?

Исходя из рекомендаций общественной организации «Союз потребителей Российской Федерации» выходит, что возникновение подобных крайне неприятных ситуаций нельзя замалчивать. Их нужно максимально афишировать и обращаться в надзорные или контролирующие органы с письменными заявлениями относительно выявленных фактов. Чем больше подобных заявлений дойдут до контрольных инстанций, тем сложнее супермаркетам будет реализовывать некачественную продукцию.