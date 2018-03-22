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Псковская область вошла в тридцатку лучших регионов по производству молока
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Псковская область вошла в тридцатку лучших регионов по производству молока 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет пресс-служба правительства Псковской области, за два месяца в регионе было произведено 23,7 тысячи тонн молока, что выше на 3% аналогичного показателя прошлого года.
Сообщается, что в 2017 году на душу населения региона пришлось 321 килограмм молока, что в полтора раза выше показателя по РФ и в 2,4 раза выше показателей в СЗФО.
Ранее в Великолукском районе Псковской области заработал крупнейший на Северо-Западе России завод по переработке биологических отходов. Завод строился за счет «Великолукского свиноводческого комплекса». Общая сумма объекта составила 1,2 миллиарда рублей. Руководитель предприятия сообщил, что в производстве задействовано 250 человек.
Фото: pixabay.com
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