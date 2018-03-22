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Медицинский благотворительный центр откроется в 2018 году в Орске
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Медицинский благотворительный центр откроется в 2018 году в Орске 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 МАР — РИА Новости. Медицинский благотворительный центр «Белая роза» откроется в 2018 году в Орске при поддержке фонда «САФМАР», сообщили в фонде. В Оренбургской области фонд реализует благотворительную программу «Белая роза», названную так в честь одноименного медицинского центра.
Теперь жительницам Орска и близлежащих районов не придется ездить в областной центр, преодолевая расстояние практически 300 километров. В день специалисты орского центра смогут принимать около 50 пациенток.
Программа стала частью проекта, предложенного в 2010 году Светланой Медведевой — президентом Фонда социально-культурных инициатив. В настоящее время в России открыты 16 благотворительных медицинских центров женского здоровья «Белая роза», которые бесплатно занимаются профилактикой и ранней диагностикой онкологических заболеваний.
Благотворительный фонд «САФМАР» входит в число крупнейших некоммерческих благотворительных организаций России. Фонд учрежден для реализации социально значимых долгосрочных проектов в области культуры, искусства, образования, духовного просвещения.
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