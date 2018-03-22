Жители областного центра сегодня, 22 марта, с 8 до 20 часов смогут принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые в первую очередь благоустроят в 2018 году.
В пресс-службе администрации города напомнили, что принять участие в голосовании могут орловцы с 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт.
Голосование проходит по следующим адресам:
детско-юношеская спортивная школа «Атлант» (ул. Грузовая, 1б);
Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская, 261а);
культурно-досуговый центр «Металлург» (ул. Металлургов, 17);
Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).
Жители Орла смогут выбрать из списка восьми общественных территорий, ставших лидерами опроса:
сквер Дворянское гнездо;
парк Ботаника (2-я очередь);
Городской парк культуры и отдыха;
площадь Юности;
Детский парк (1-я очередь);
бульвар Победы;
сквер «Тургеневский бережок»;
историко-литературный квартал в границах ул. 7 Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулка Георгиевского.
В первоочередном порядке будут благоустроены три территории, которые наберут наибольшее количество голосов.
Сообщение В Орле проходит рейтинговое голосование за «комфортный город» появились сначала на РИА 57.