В Орле проходит рейтинговое голосование за «комфортный город»

Жители областного центра сегодня, 22 марта, с 8 до 20 часов смогут принять участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые в первую очередь благоустроят в 2018 году.

В пресс-службе администрации города напомнили, что принять участие в голосовании могут орловцы с 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

Голосование проходит по следующим адресам:

детско-юношеская спортивная школа «Атлант» (ул. Грузовая, 1б);

Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская, 261а);

культурно-досуговый центр «Металлург» (ул. Металлургов, 17);

Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).

Жители Орла смогут выбрать из списка восьми общественных территорий, ставших лидерами опроса:

сквер Дворянское гнездо;

парк Ботаника (2-я очередь);

Городской парк культуры и отдыха;

площадь Юности;

Детский парк (1-я очередь);

бульвар Победы;

сквер «Тургеневский бережок»;

историко-литературный квартал в границах ул. 7 Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулка Георгиевского.

В первоочередном порядке будут благоустроены три территории, которые наберут наибольшее количество голосов.