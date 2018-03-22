Объем промышленного производства увеличится до 1,5 трлн рублей к 2020 году в Нижегородской области

«С начала прошлого годы мы вместе с предприятиями на фокус-группах обсуждали пути развития промышленности региона, — сообщил Евгений Люлин. — Сейчас разработан и согласован с главой региона Глебом Никитиным проект новой программы развития промышленности Нижегородской области на 2018 — 2020 годы. Выделены приоритетные отрасли, которые нуждаются в особой господдержке. Это ОПК, приборостроение, легкая промышленность, машиностроение, медицинская и химическая промышленность, производство сельхозтехники».

По его словам, проект программы в ближайшее время будет внесен в Законодательное собрание области.

Как отметил Евгений Люлин, среди основных направлений новой программы — развитие инфраструктуры поддержки промышленности, в частности, создание индустриальных парков и промышленных кластеров, а также предоставление доступных кредитов на техперевооружение и внедрение технологий бережливого производства.

«Цель программы — к 2020 году достичь уровня производства более чем в 1,5 трлн рублей, что более чем на 70 млрд рублей выше показателя, который мы бы имели в случае развития промышленности по инерционному сценарию, то есть без государственного стимулирования, — подчеркнул и.о. вице-губернатора. — Дополнительные 70 млрд рублей — это потенциальные сотни новых рабочих мест на предприятиях и налогооблагаемая база. Мы рассчитываем в результате реализации программы дополнительно получить около 650 млн налоговых поступлений в бюджет ежегодно. При этом затраты областного бюджета составят порядка 890 млн рублей в течение трех лет».