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Объем промышленного производства увеличится до 1,5 трлн рублей к 2020 году в Нижегородской области
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Объем промышленного производства увеличится до 1,5 трлн рублей к 2020 году в Нижегородской области 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом заявил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
«С начала прошлого годы мы вместе с предприятиями на фокус-группах обсуждали пути развития промышленности региона, — сообщил Евгений Люлин. — Сейчас разработан и согласован с главой региона Глебом Никитиным проект новой программы развития промышленности Нижегородской области на 2018 — 2020 годы. Выделены приоритетные отрасли, которые нуждаются в особой господдержке. Это ОПК, приборостроение, легкая промышленность, машиностроение, медицинская и химическая промышленность, производство сельхозтехники».
По его словам, проект программы в ближайшее время будет внесен в Законодательное собрание области.
Как отметил Евгений Люлин, среди основных направлений новой программы — развитие инфраструктуры поддержки промышленности, в частности, создание индустриальных парков и промышленных кластеров, а также предоставление доступных кредитов на техперевооружение и внедрение технологий бережливого производства.
«Цель программы — к 2020 году достичь уровня производства более чем в 1,5 трлн рублей, что более чем на 70 млрд рублей выше показателя, который мы бы имели в случае развития промышленности по инерционному сценарию, то есть без государственного стимулирования, — подчеркнул и.о. вице-губернатора. — Дополнительные 70 млрд рублей — это потенциальные сотни новых рабочих мест на предприятиях и налогооблагаемая база. Мы рассчитываем в результате реализации программы дополнительно получить около 650 млн налоговых поступлений в бюджет ежегодно. При этом затраты областного бюджета составят порядка 890 млн рублей в течение трех лет».
Как добавил Евгений Люлин, в регионе открылся консультационный центр для предприятий по мерам господдержки. «Мер региональной и федеральной поддержки достаточно много, но не все предприниматели и промышленники знают о том, как принять в них участие. Поэтому мы открыли консультационный центр при региональном фонде развития промышленности, где предприятиям помогут разобраться в этих вопросах и сформировать необходимые комплекты документов», — подчеркнул и.о. вице-губернатора.
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